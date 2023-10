Chivas no gana desde hace seis partidos y su DT cerca de irse a Europa

En Chivas los escándalos no paran, después de haber vivido hace unos meses la gloria de llegar a la final, la ilusión de tener un equipo competitivo y un entrenador que había encontrado la fórmula para explotar lo mejor de cada jugador, al parecer todo apunta a que eso solamente fue un sueño, pues en los recientes días su presente es todo lo contrario y viven el peor momento desde que Paunovic se hizo cargo del club.

Los malos resultados y el escándalo de la fiesta que organizaron Alexis Vega y Chicote Calderón no son los único que el Rebaño tiene entre sus problemas, pues el timonel serbio está muy cerca de salir de la institución y no porque no lo quiera la directiva, sino por que recibió una oferta formal por parte del Almería de España y su cláusura dice que si un equipo del Viejo Continente lo busca y le conviene a él de manera profesional, podría salir sin tener problemas con las Chivas y la FIFA.

La presión no puede ser peor con todo lo que tiene el Guadalajara en este momento y el fin de semana enfrenta a uno de sus más odiados rivales, pues choca contra el Atlas en el Clásico Tapatío, el que podría ser el último encuentro de Paunovic al frente de los rojiblancos.

Hasta el momento, las Chivas suman seis partidos sin conocer la victoria, la última ocasión que pasó esto fue en el Apertura 2022 mientras eran dirigidos por Ricardo Cadena y no pusieron sumar de tres en el inicio del certamen. La estadística que le podría ayudar al Rebaño es que en el Estadio AKRON sume ocho triunfos ante los rojinegros, por cinco derrotas y la misma cantidad de empates, aunado a que los Zorros no ganan en casa de las Chivas desde el 2021.

A dos días del clásico tapatío entre Chivas y Atlas, el serbio Veljko Paunovic dio a conocer que su mente está enfocada en el encuentro del sábado, esto en alusión a los rumores que indican que fue buscado por el Almería de España.

En conferencia de previa con motivo del duelo contra los rojinegros, Paunovic fue cuestionado acerca de su continuidad en el banquillo rojiblanco, a lo que de manera tajante indicó que solamente respondería preguntas relacionadas con el cotejo del fin de semana.

“Hoy estoy aquí para responder a todo lo que sea del Clásico Tapatío y todo lo que concierne al equipo”, respondió el estratega de Chivas ante la pregunta de los medios de comunicación.

El timonel también fue cuestionado acerca de las indisciplinas de Alexis Vega y otros jugadores del club, a lo que respondió que cada futbolista debe asumir las consecuencias de sus actos.

“Si uno no quiere obedecer estas cosas que son por el bien de todo, obviamente las consecuencias las tiene que asumir”, puntualizó Paunovic.

Veljko Paunovic fue anunciado como director técnico del Guadalajara a finales del 2022 para reemplazar a Cadena.

En su primer torneo en México, el balcánico llevó a las Chivas a la final del Clausura 2023, misma en la que los jaliscienses dejaron escapar una ventaja de 2-0 ante Tigres, que se alzó con el título.

Las Chivas llegan al Clásico Tapatío frente al Atlas con una racha de seis duelos sin ganar, la peor de la institución en la era Paunovic.