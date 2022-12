Copa del Mundo Qatar 2022: Gignac explota contra el "Piojo" Herrera al ser preguntado si era el DT ideal para el Tricolor (VIDEO)

André-Pierre Gignac reventó al su exentrenador en los Tigres, Miguel Herrera, al que no consideró como el candidato ideal para sustituir a Gerardo Martino en la Selección de México.

"¿Queremos un entrenador con capacidades o uno que haga promociones?", dijo en Fox Sports, en donde es analista en la Copa del Mundo Qatar 2022 en la que México cayó eliminado en la fase de grupos.

PARA LA IDENTIDAD DEL TRI, ES MEJOR UN DT MEXICANO 🇲🇽



La Selección Mexicana está en búsqueda de su nuevo técnico. Hay buenos DT´s mexicanos que podrían dirigir a al conjunto nacional. @FABIANESTAY10@Salimgol@GusMenFox@10APG@fersch_4@ruubenrod

Juan Sebastián Verón#LUP pic.twitter.com/yJ5U9h3rM5 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) December 2, 2022

El francés Gignac, sin embargo, elogió a Herrera y lo puso como un candidato natural para el banquillo tricolor, sin embargo reconoció que su favorito es Marcelo Bielsa.

"Miguel Herrera es un gran entrenador. Miguel es candidato, por todo lo que hizo con nosotros (Tigres). En año y medio estamos en el top de puntos. Claro que fallamos en liguillas".

El "Piojo" Herrera acaba con Gerardo Martino

Miguel Herrera, entrenador de la Selección de México en el Mundial Brasil 2014, aseguró que Gerardo Martino no fue el "gran estratega" que vendió la Federación Mexicana de Futbol al momento de su presentación.

Con la eliminación del Tri en el Mundial y la salida del Tata Martino creo que la mejor opción es Miguel Herrera, es un tipo que se fue por temas extradeportivos, pero con muy buenos números.

20 victorias

11 empates

7 derrotas

con 71 goles anotados por 36 recibidos pic.twitter.com/aQn5FQ8DGC — Águila Mayor (@Aguilayor) December 1, 2022

"Un estratega es un tipo que sabe modificar cuando las cosas no están saliendo, si vas a la guerra atado de manos, no te dan rifles, no te dan fusiles pues vas a perder la guerra, o no cambia, está perdiendo la guerra y no modifica su estrategia, vas a terminar cediendo todo. No vimos un gran estratega, su currículum era bueno, hasta que nos dimos cuenta de que nos lo vendieron como un gran estratega y no lo es", explicó en Telemundo, en la que trabaja como analista para la Copa del Mundo Qatar 2022.

"Piojo" Herrera rompe en llanto en transmisión

Miguel "Piojo" Herrera volvió a dar de qué hablar fuera de las canchas, ahora desde Qatar, en donde es comentarista para los partidos de la Copa del Mundo 2022.

¿Por qué llora el Piojo Herrera? 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/Zz8qrLjgn8 — JF ⭐ 73 (@josefajardofunc) November 26, 2022

El seleccionador de México en Brasil 2014 rompió en llanto después de que el Tri perdió 2-0 ante Argentina y se puso al borde de la eliminación del Mundial qatarí.

acg