México podría tener un nuevo futbolista en Europa, pues una de las últimas joyas de la Liga MX no renovaría su contrato su equipo para poder tener opción de salir a la máxima competencia.

Rodrigo Huescas, ofensivo de Cruz Azul, tiene contrato con el equipo celeste hasta 2025, pero información de medios nacionales señalan que no buscaría alargar su vínculo con la institución.

Los reportes señalan que La Máquina empezó gestiones para renovar a su canterano, pero las negociaciones se habrían complicado por el deseo de Huescas de poder tener una oportunidad de probarse en Europa.

Rodrigo Huescas, del Cruz Azul, da un pase ante la marca de Diogo, delantero de Pumas. Foto: Twitter del Cruz Azul @CruzAzulCD

De acuerdo con el medio especializado transfermarkt, Rodrigo Huescas tiene 78 compromisos como jugador de Cruz Azul, en los cuales ha anotado seis goles y 11 asistencias. Se desempeña mayormente como mediocampista, pero ha llegado a jugar hasta de extremo como lateral.

Rodrigo Huescas tiene convocatorias a la Selección Mexicana Sub 16, Sub 18, Sub 20, Sub 22 y Sub 23, de la cual sigue siendo un habitual. Con el Tricolor mayor no ha tenido acción todavía.

Cruz Azul busca tener otro campeón de goleo en Liga MX

La temporada regular del Clausura 2024 está a punto de llegar a su final, pues resta una jornada para conocer a todos los clasificados directos a la Liguilla y a los equipos que se meterían al Play-in para buscar un sitio en la Fiesta Grande de la Liga MX.

Cuando concluya la fecha también se sabrá quién es el líder general y hasta el campeón de goleo, teniendo a Uriel Antuna arriba en la lista de mejores romperredes con ocho dianas, también demostrando que es uno de los torneos más pobres en dicho tema, pues en el Apertura 2019 fue la última ocasión que no se superaron las 10 anotaciones en el campeonato, ya que Germán Berterame y Nicolás López solamente lograron ocho tantos.

Si Antuna logra ser el campeón de goleo se convertiría apenas en el tercero, del Cruz Azul, en los últimos 30 torneos, pues pese a que La Máquina es uno de los equipos considerados grandes y que cada seis meses intenta reforzar para pelear por todos los títulos, el número de goleadores no le ha dado mucha suerte.

El último en salir como campeón de goleo fue Jonathan Rodríguez con 12 tantos en el Guard1anas 2020, pero el más reciente tras la hazaña del Cabecita fue Emanuel Villa con 17 goles en el Apertura 2009.

Actualmente Uriel Antuna está peleando el liderato de goleo con Salomón Rondón del Pachuca y Federico Viñas del León, pero el último encuentro del Cruz Azul, además de ser crucial para que el ex de las Chivas puede ganar el título, también para que La Máquina se meta directo a la Liguilla y hasta podría ser líder si vence a los Diablos Rojos y el América pierde ante el Puebla en la Jornada 17.

aar