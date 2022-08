CRUZ AZUL | VIDEO: Huevazos, amenazas e insultos; así fueron las protestas de los fans de La Máquina

Los reclamos en la Noria no se hicieron esperar. Aficionados de Cruz Azul se dieron cita en las instalaciones del club para levantar la voz sobre la escandalosa humillación que La Máquina recibió por parte del América en el clásico joven.

La casa del Cruz Azul se llenó de molestos aficionados que portaban pancartas con reclamos y exigencias. "Mancharon la historia y no hay perdón", decía una de las pancartas, otra de ellas mencionaba: "Queremos jugar con la Sub 20" y "Con la hinchada no se jueg4".

“La segunda ya no va a ser tan tranquila”

Sigan vendiendo el discurso de q los aficionados tienen derecho a esto. Mientras no ofendan y no agredan dicen varios.

Pero al rato van a ser los primeros en decir q siempre dijeron q reprobaban las agresiones.

pic.twitter.com/E0No5vsq72 — Ramón Raya M. (@RAMONRAYA23) August 22, 2022

Lo que se vive afuera de La Noria.



Un sector de la afición se manifiesta.



“Con la hinchada no se juega” pic.twitter.com/8dJvSr4w6X — Adrián Esparza Oteo (@A_EsparzaOteo) August 22, 2022

Una de las constantes era poner en las mantas el signo de pesos, en sustitución de la 's', haciendo alusión a como se dice en el mundo del futbol, que los jugadores son unos mercenarios. Los mensajes en las mantas subió de nivel, pues se encontró una amenaza para Julio César Domínguez y Rafael Baca.

"'Cata' y Baca, se jubilan o los jubilamos", fue uno de los mensajes más fuertes que lanzó la afición de Cruz Azul, además de decir: "Huev** les faltan, huev** les traemos". El video lo compartió el reportero de TUDN Adrián Esparza Oteo.

Los aficionados cementeros esperaron a que los jugadores salieran. Uno de los primeros que se presentó fue Juan Escobar, a quien los fans le pedían "echarle huevos" y "dile al 'Cata' que ya no lo queremos aquí".

Rivero el único ovacionado. pic.twitter.com/EOjfTSDBAQ — Adrián Esparza Oteo (@A_EsparzaOteo) August 22, 2022

Le estrellaron un huevo a Uriel Antuna. pic.twitter.com/w1ikAYg7ay — Adrián Esparza Oteo (@A_EsparzaOteo) August 22, 2022

Cánticos afuera de La Noria. pic.twitter.com/13KhIfAaDI — Adrián Esparza Oteo (@A_EsparzaOteo) August 22, 2022

Después apareció Igancio Rivero, el único jugador que no fue insultado por los aficionados, al contrario, el lateral recibió aplausos y porras: "Nacho, olé, olé, ole, olé, Nacho, Nacho", se escuchaba cantar a los fans de Cruz Azul.

Uno que recibió el mismo cariño fue Uriel Antuna, a quien le tocó que le estrellaran huevos en su carro. La afición se metió duro con el extremo y le reclamaban que "esto no es Chivas", además de decirle que "esto es un club grande Antuna".

Otros jugadores que no se salvaron fueron Alejandro Mayorga y Erick Lira, pues los fan de La Máquina les decían "esto no es Chivas" y "esto no es Pumas", respectivamente; en la misma línea fueron las exigencias para "Charly" Rodríguez, pues los hinchas le hicieron saber que ya no se encuentra con Rayados de Monterrey.

Uno de los jugadores que peores resultados ha entregado desde su llegada a Cruz Azul es Ángel Romero, la porra se lo hizo saber, ya que con el extremo paraguayo se metieron duro, sobre todo porque en semanas pasadas surgió el rumor que tiene la opción de irse a Boca Juniors.

Así salen los jugadores de La Noria.



Mucha tensión. pic.twitter.com/DoeRXzXwa3 — Adrián Esparza Oteo (@A_EsparzaOteo) August 22, 2022

#CruzAzul



“Queremos un castigo para Jurado, es un pinche manos de mantequilla”, le comentaron al Conejo Pérez. pic.twitter.com/F9acF2N6oj — Abigail Parra 🇲🇽🌵 (@bigail_Parra) August 22, 2022

"Ya si no quieres jugar vete a Boca Juniors wey, allá te pagan con aguante. ¿Pero tienes oferta o algo papito? Porque tu rendimiento ha sido bajísimo, bajo muchísimo tu rendimiento. No quieres estar papito, dinos en serio wee eres el 10", cuestionaros varios aficionados a Romero.

El jugador sudamericano dijo tranquilamente: "Si tuviera esa intención ya no estaría en el club (de marcharse a Boca), la intención mía es quedarme mucho tiempo acá (en el Azul) y tampoco voy a dejar al club en esta situación".

"Ok, te digo lo mismo que se le dijo a todo. Estamos viniendo esta primera ocasión muy tranquilamente a hablar con todos, pero la segunda no va a ser tan tranquila. Ángel coméntale a 'Cata' y a Baca que queremos su renuncia", sentenció el hincha.

Óscar "Conejo" Pérez también le dio la cara a los aficionados y estos le pidieron a la leyenda celeste que Sebastián Jurado no sea más el portero titular de La Máquina. "Queremos un castigo para Jurado, es un pinc** manos de mantequilla", comentaron los seguidores cementeros.

