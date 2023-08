Cruz Azul vive su peor arranque en los últimos 19 años

El Cruz Azul partido tras partido demuestra que pasa por uno de sus peores momentos en la actualidad, pues el miércoles pasado en duelo correspondiente a la Jornada 5 perdieron por la mínima diferencia ante el Pachuca y con ese resultado sellaron su peor arranque hasta la Fecha 5 de los últimos 19 años, pues la última ocasión que La Máquina tenía un inicio de pesadilla fue en 2004 cuando perdieron los primeros cuatro partidos y sumaron una unidad hasta el quinto encuentro.

En este Apertura 2023, el Cruz Azul también suma un punto y fue tras el empate ante el Santos Laguna, por lo que ocupa el último lugar de la tabla general. En La Noria las cosas no van bien, pues el paso del Tuca Ferretti no fue el esperado y desde hace casi un mes, Joaquín Moreno se hace cargo del equipo, pero no ha cambiado en nada y los mismo resultados se mantienen, reconociendo algunos jugadores que sí se ha visto un cambio, ya que es una persona de la institución que conoce muy bien al club y sabe lo que significa defender sus colores.

“Sabemos la necesidad de tener resultados, pero hay que ser perseverantes e ir mejorando partido a partido. Se vienen dos encuentros buenos para mostrar progreso. El domingo ante el Monterrey es una buena oportunidad para mostrarlo en el marcador”, dijo el entrenador Joaquín Moreno, en conferencia de prensa.

El siguiente encuentro del Cruz Azul no es nada sencillo, pues se verá las caras ante el Monterrey, el único equipo mexicano que dio la cara por la Liga MX y se mantuvo en la Leagues Cup hasta las últimas instancias, pero no pudo llegar a la final y se tuvo que conformar con el cuarto lugar de la competencia.

Joaquín Moreno, previo ayudante de Gutiérrez y Ferretti, afronta un panorama poco alentador en lo que resta de la Liga.

“Hay que ser fuertes, hay que ser perseverante. Es un valor que nos va a venir bien trabajarlo. A pesar de la derrota hay que levantar el ánimo y enfrentar a Monterrey lo mejor posible emocionalmente para culminarlo con un buen resultado”, sostuvo Moreno.

Monterrey, a pesar de tener dos partidos pendientes, se ubica quinto en la clasificación. El siguiente rival será el América, sexto y con un encuentro pendiente también.

Se trata de un tramo exigente de la temporada al enfrentar a dos de las plantillas más caras de la Liga MX y dos candidatos al campeonato.

“Como profesional hay que curarse las heridas rápido porque el siguiente rival está a la vuelta de la esquina”, remarcó Moreno, tras la derrota sufrida el miércoles pasado ante los Tuzos del Pachuca.

En otros encuentros por la sexta fecha: Puebla-Juárez, Toluca-Mazatlán, Atlas-Toluca, América-León, Santos-Chivas, Necaxa-Querétaro, Pumas-Tigres y Pachuca-San Luis.

Quién pone en riesgo su liderato son las Chivas Rayadas del Guadalajara, pero enfrenta al Santos Laguna que no inicia de buena manera el certamen, mientras que el América podría seguir sumando puntos en el Estadio Azteca previo a comenzar a salir a jugar de visitante; por su parte, Pumas va contra los Tigres que desean seguir sumando puntos.