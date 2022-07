Daniel Ricciardo, firme en McLaren, pese a llegada de Álex Palou

La segunda temporada de Daniel Ricciardo con la escudería McLaren de la Fórmula 1 (F1) no ha sido sencilla para el piloto australiano, quien en los últimos días ha sido objeto de rumores que indican que saldrá del equipo este año, a pesar de que su contrato es hasta el final del 2023.

A poco más de una semana de que se reanude la campaña de F1 (con el Gran Premio de Francia, el 24 de julio), la hipótesis de su posible salida del equipo británico aumentaron luego del anuncio de la incorporación del español Álex Palou, quien es el actual campeón de la IndyCar con Chip Ganassi Racing.

Sin embargo, Ricciardo fue contundente al asegurar en sus redes sociales que permanecerá en las filas de McLaren hasta que culmine la campaña del próximo año.

“Ha habido muchos rumores en torno a mi futuro en la Fórmula 1, pero quiero que lo escuchen de mí. Estoy comprometido con McLaren hasta el final del próximo año y no me estoy alejando del deporte. Entiendo que no siempre ha sido fácil, ¡pero quién lo quiere fácil!”, aseveró el australiano en un mensaje que publicó sus cuentas de Twitter e Instagram.

Gráfico

El volante de 33 años de edad enfatizó que está 100 por ciento comprometido con el equipo al que llegó en el 2021 y en el cual tiene como coequipero al británico Lando Norris, de 22 años de edad.

“Me estoy dejando la piel con el equipo para hacer mejoras y conseguir que el coche esté bien y vuelva a estar delante, donde debe estar. Sigo queriendo esto más que nunca”, agregó el originario de la ciudad de Perth, ciudad en el oeste de Australia.

McLaren reveló la llegada de Palou, quien tiene derecho a una superlicencia de la FIA como monarca de la IndyCar, aunque no especificó en qué campeonato lo van a poner a competir. Para el año entrante, la escudería con sede en Woking cuenta con equipos en F1, IndyCar Series, Fórmula E y Extreme E.

Después de 11 fechas transcurridas en la actual temporada de F1, Daniel Ricciardo se ubica en el sitio 12 del campeonato de pilotos con 17 unidades. Hasta el momento no se ha subido al podio, pues su mejor desempeño fue el sexto sitio que obtuvo en el Gran Premio de Australia, en abril pasado.

Gráfico

En el 2021, su primer año con McLaren, el corredor australiano acabó la temporada en el octavo peldaño tras cosechar 115 unidades. Su mejor papel fue el primer lugar que consiguió en el Gran Premio de Italia (única vez que se ha subido al podio con los británicos hasta la fecha), seguido de los cuartos lugares logrados en los Grandes Premios de Bélgica y Rusia.

Norris, su coequipero, marcha en estos momentos en la séptima posición del campeonato de pilotos con 64 puntos, muy lejos de los 109 que acumula su compatriota Lewis Hamilton (Mercedes), quien aparece en el sexto sitio.

A la temporada actual todavía le restan 11 carreras de las 22 que están programadas, aunque en un principio debían haber sido 23 citas, pero se canceló el Gran Premio de Rusia (iba a ser en septiembre) por la invasión de dicho país a Ucrania, en febrero pasado.

El líder del campeonato de pilotos es el neerlandés Max Verstappen, de la escudería Red Bull, con 208 unidades.

Le siguen el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), el mexicano Sergio Pérez (Red Bull), el español Carlos Sainz Jr. (Ferrari) y el británico George Russell (Mercedes) con 170, 151, 133 y 128 puntos, de manera respectiva.