Fabiola abre medallero paralímpico a México: “sí se llora de felicidad”

Tenacidad, deseos de superación y la experiencia que acumuló en Beijing 2008 y Río 2016, han sido las claves para que Fabiola Rodríguez cumpliera su máximo anhelo de conseguir una presea en los Juegos Paralímpicos.

Ayer, Fabiola conquistó el bronce en Tokio 2020 en la final de 100 metros dorso, categoría S2 con un tiempo de dos minutos, 36 segundos y 54 centésimas y le dio a México la primera medalla de la justa.

“Me siento súper orgullosa, porque después de tantos años de estar en el deporte pude darle esto a mi federación, a mi familia y a mí misma, es algo que yo deseaba desde hace mucho tiempo, con todo mi corazón y ahora ya está aquí, presente, y es un día memorable en mi vida y solo quiero agradecerles a todos por su apoyo y por confiar en mí”, aseguró Fabiola a la Conade, luego de subir al podio.

Pero la recompensa no ha sido gratuita para la joven a quien ya empiezan a llamar la “sirena mexicana”.

Su camino en la natación inició cuando Fabiola tenía 15 años para mejorar su movilidad, debido a la artrogriposis múltiple congénita que padece, un síndrome clínico caracterizado por la presencia de contractura y rigidez de varias articulaciones.

En Disyuda, A.C., hay un poco de todo, la parte académica, deporte adaptado, todo es terapéutico, desde preescolar hasta prepa. También hay clases de natación adaptada, aunque por la pandemia no se ha podido llevar a cabo, lo practican de acuerdo a las habilidades y nivel de cada uno

Lesly Merchand, Directora y fundadora de Disyuda, A.C.

Desde entonces ha ido conquistando retos en este deporte que la han convertido en una de las atletas más prometedoras.

Por ello, ayer no pudo ocultar su emoción que le provocaron lágrimas, algo que alguna vez pensó jamás pasaría si ganaba una presea.

“Vi el tablero y no me la creía, hasta que volteé a ver a los entrenadores y me dicen ‘sí, es tuya, es tuya’, me quedé con el pecho atorado, de la emoción quería llorar, fue una emoción grandiosa.

“Yo siempre decía ay no, cuando yo gane una medalla cómo voy a llorar, voy a estar feliz, pero ahora sé que sí se llora de felicidad”, compartió la atleta de 31 años.

No todo en la vida ha sido el deporte para la atleta, también es brillante para el estudio, y compaginando la exigencia de los entrenamientos de su carrera deportiva con los libros, se dio el tiempo de estudiar leyes, así que Fabiola es abogada. Egresó de la Licenciatura en derecho por la Universidad del Valle de México y actualmente estudia una maestría en Administración Pública y Ciencia Política en la Anáhuac.

Su perseverancia y actitud ante la vida ha servido de inspiración para muchos.

Lesly Merchand, directora y fundadora de Disyuda, A.C., un centro psicopedagógico de educación especial, narra a La Razón que la contactó antes de viajar a Tokio 2020.



Fecha de nacimiento: 19 de enero de 1990 (31 años)

Lugar de nacimiento: Aguascalientes

Disciplina: Natación adaptada

Categoría: Dorso S2

Palmarés: Plata en Juegos Parapanamericanos Guadalajara 2011 (50 metros pecho SB2) , Bronce en Tokio 2020 (100 metros dorso S2) Fabiola Ramírez

“Hace dos meses asistimos a un bazar en Polanco y ella estaba ahí en algunos de los stands, la vimos, me quise tomar una foto con ella y me dijo que era una de las deportistas paralímpicas, yo le platiqué de mi asociación para personas con discapacidad y nos dio más información de ella. La idea es conocer más a profundidad a Fabiola, sobre todo para que anime a mis chicos a que sigan haciendo ese deporte, porque les va a ayudar bastante”, dijo.

Al margen de las habilidades como deportista, Merchand ve en Fabiola una fuente de inspiración.

“Es una persona muy sencilla, abierta a muchas cosas, me dijo que después del evento podíamos vernos para que conozca y platique con mis alumnos”, manifestó, con la esperanza de que el encuentro se pueda cumplir y extender el ejemplo de la mexicana de que cuando hay perseverancia, se pueden lograr las cosas.