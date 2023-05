Final Chivas vs Tigres: André-Pierre Gignac advierte a la Liga MX y le recuerda a todos; "no somos viejos"

André-Pierre Gignac es un jugador histórico de la Liga MX, desde su llegada a los Tigres cambió la historia del cuadro regio y se convirtió en uno de los mejores futbolistas extranjeros que ha pasado por el futbol mexicano.

Con un gol en la final del Torneo Clausura 2023, el delantero francés ayudó a que los Tigres le dieran vuelta al partido ante las Chivas y además el club de la UANL llegó a ocho títulos de Liga MX, por su parte Gignac alcanzó los cinco campeonatos ligueros.

"Así es el futbol, es parte del show, he tenido bajas altas, pero nunca voy a dejar de luchar, me pueden decir lo que quieran, pero la verdad me siento muy bien", comenzó diciendo el máximo goleador de los Tigres.

Gignac habló sobre una tema que ha sido polémico y que le costó la salida de los Tigres a Miguel Herrera, su edad. Con 37 años de edad el delantero francés es un veterano y asegura que no se siente "viejito", como aseguró en su tiempo el Piojo.

"Está más que claro que sí y perdiendo una final en casa de Chivas dos a cero, no creo que seamos viejos, tenemos mucho corazón y eso es lo más importante", comentó el delantero de la UANL.

Nahuel Guzmán se molesta por entrevistarlo y no dejarlo festejar

Tigres remontó a Chivas en tiempos extra de visitante para conquistar en el Estadio AKRON su octavo título de Liga MX, el quinto del que forma parte el portero argentino Nahuel Guzmán.

El cancerbero sudamericano envió una contundente indirecta a Miguel Herrera, exentrenador del club, y a un sector de la prensa y de otros clubes que dieron por muertos a los de la UANL antes de tiempo, por considerar que se trataba de un equipo viejo.

"Seguimos escribiendo la historia de este club y los que nos quisieron subestimar les mando un beso muy grande, que sean muy felices, y los que hablaron antes de tiempo, ojalá sigan teniendo oportunidades", declaró el guardameta de Tigres al final del encuentro.

Nahuel Guzmán consiguió su quinto título de Liga MX con los Tigres. Foto: AP

El del Clausura 2023 es el quinto trofeo de liga que el originario de Rosario gana desde que se sumó a las filas de la entidad norteña.

Las otras estrellas que Nahuel Guzmán consiguió con los Tigres fueron en los Torneos Apertura 2015, Apertura 2016, Apertura 2017 y Clausura 2019.

"Mientras siga dando la vuelta en la cancha de los rivales, van a seguir enojados conmigo. Muchas gracias a toda la gente que estuvo aquí, el comportamiento de la gente fue muy bueno", agregó Guzmán.

