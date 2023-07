Fórmula 1: Checo Pérez pone en alerta a los pilotos que quieren su asiento en Red Bull y habla de su continuidad

El piloto mexicano Checo Pérez vive horas bajas en la Fórmula 1, pues su últimas actuaciones dentro del Gran Circo han dejado mucho que desear, sobre todo porque sus malos resultados están relacionados con su mala racha en las sesiones de clasificación.

Aunque regresó al podio en el Gran Premio de Austria de F1, el mal rendimiento regresó en el GP de Gran Bretaña, la carrera más reciente de la presente temporada 2023 del serial de automovilismo, pero el volante tapatío confía en sus habilidades.

Mucho se ha hablado sobre que en Red Bull estarían buscando el reemplazo de Checo Pérez, pero al piloto mexicano no le interesa lo que se dice en la F1, pues no está preocupado por perder su puesto, ya que cuenta con el "apoyo total de Helmut Marko y Christian Horner".

Checo Pérez en la tercera práctica libre del Gran Premio de Gran Bretaña de F1. Foto: AP

"Si soy honesto al respecto, no podría importarme menos. Llevo en Fórmula 1 trece años y lo he visto todo... No estoy preocupado por nada de eso, estoy enfocado principalmente en volver a encarrilar mi temporada y asegurarme de seguir disfrutando. Cuento con el apoyo total de Helmut Marko y Christian Horner. Todo el equipo me está apoyando por completo, saben lo que puedo hacer, conocen mi potencial y me respaldan por completo", dijo Checo.

Checo Pérez no entra a Q3 en una sesión de clasificación de F1 desde el Gran Premio de Mónaco, situación que para mal se ha convertido en algo recurrente, sin embargo, ha sido un problema exclusivo en las qualys, pues en las carreras ha tenido grandes remontadas.

"Me he vuelto un poco más sensible con el coche en las últimas carreras, especialmente los sábados, con poco combustible, algo en lo que voy a trabajar en el simulador con el equipo. Tenemos una idea de lo que me está pasando en clasificación, pero siempre son factores muy pequeños de los que al final la gente no se da cuenta", señaló.

¿Cómo le fue a Checo en la última carrera de la F1?

El piloto mexicano Checo Pérez terminó en el sexto lugar del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 (F1) luego de iniciar decimosexto. La victoria en Inglaterra fue para el neerlandés Max Verstappen, quien suma su sexta victoria al hilo esta temporada.

El podio lo completaron Lando Norris, de McLaren, y Lewis Hamilton, de Mercedes, para tener dos pilotos británicos en los primeros sitios de la carrera en el Circuito de Silverstone, autódromo de Northamptonshire, en Inglaterra.

En el Campeonato de Pilotos lidera Max Verstappen con 255 puntos, 99 más que Pérez Mendoza, quien es segundo con 156 unidades. El mexicano sigue por delante de Fernando Alonso (137), quien no puede bajar el ritmo pues Lewis Hamilton (121) lo acecha.

