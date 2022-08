Manchester United vs Liverpool | VIDEO: Resumen, goles y resultado, Jornada 3 de la Premier League

En un duelo de equipos necesitados, el Manchester United consiguió una victoria importantísima en la Premier League al derrotar 2-1 al Liverpool en la Jornada 3 del campeonato inglés, en partido que se realizó en la cancha del estadio Old Trafford.

El conjunto comandado por Erik ten Hag consiguió sus primeros tres puntos del torneo gracias a los goles de Jadon Sancho y Marcus Rashford; mientras que por el cuadro del Merseyside descontó Mohamed Salah.

Hablemos del golazo del Manchester United. Desde el pase al hueco de Eriksen hasta el enganche del propio Sancho pic.twitter.com/dbBuRHBPm0 — Cami Kof (@camikofman) August 22, 2022

Luego de dos derrotas consecutivas ante el Brighton y el Brentford, los Red Devils se quitaron la presión de un mal comienzo en la Liga Inglesa, aunque la polémica dentro del club está lejos de terminar, ya que Cristiano Ronaldo comenzó el partido ante el Liverpool desde el banco de suplentes.

Ten Hag, exentrenador del Ajax de los Países Bajos, hizo cuatro movimientos de último momento previo al arranque de las acciones, entre los que llamaron la atención la suplencia de CR7 y del capitán del equipo Harry Maguire.

te puede interesar REAL MADRID | VIDEO: Carlo Ancelotti no soporta y rompe en llanto por la despedida de Casemiro

Sin El Bicho en el terreno de juego el Manchester United comenzó ganando el partido ante el Liverpool con un golazo de Sancho. El exBorussia Dortmund recibió el balón en el manchón de penalti y recortó a James Milner, dejando al jugador rival tendido en el terreno de juego, para definir tranquilamente al poste izquierdo.

Sin Fabinho y Thiago Alcántara en la media cancha de Jürgen Klopp, el cuadro subcampeón de la Champions League se mostró vulnerable, situación que los Diablos Rojos aprovecharon con su gran dinámica en el frente del ataque.

La presión sirvió y al minuto 52 de tiempo corrido Rashford anotó el segundo gol de la tarde, aumentando la ventaja de los locales ante un equipo que no ha ganado en lo que va de la Premier League.

Klopp y sus pupilos llegaron a este compromiso con dos empates en sus espaldas (2-2 vs Fulham y 1-1 vs Crystal Palace), pero no pudieron superara al United, incrementando el mal momento que vive el equipo en el inicio del campeonato.

El descuento de los visitantes llegó al 81', cortesía de Salah, sin embargo, la anotación no fue suficiente para que el Liverpool reaccionara y siguen sin sumar ganar. Aunque el Manchester United ganó, se hablará en la semana del rumbo de la carrera de Cristiano Ronaldo en el club. El astro luso entró al terreno de juego a falta de cinco minutos para el final del cotejo.

aar