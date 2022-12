Marruecos vs España | VIDEO: Resumen, quién ganó y pasó a los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022

Yassine Bounou se convirtió en leyenda para la Selección de Marruecos, pues sus atajadas fueron claves para que Los Leones del Atlas vencieran 3-0 en penaltis a España y avanzaran a los cuartos de final de la Copa del Mundo Qatar 2022, luego de empatar 0-0 en tiempo regular en la cancha del Estadio Ciudad de la Educación.

Ghana, en Sudáfrica 2010, había sido la última selección africana en llegar a cuartos de final de una Copa del Mundo. Sin embargo, Bono y Achraf Hakimi, quien anotó el penalti ganador a lo 'panenka', siguen dandole vida a Marruecos, la gran sorpresa de Qatar 2022.

Pablo Sarabia, quien entró para los penaltis, falló el primer disparo de España, seguido por Carlos Soler, cobro que fue atajado por el portero marroquí Yassine Bounou. Unai Simón paró el siguiente y dejó a la Roja con algo de vida, siendo Sergio Busquets quien falló el tercer disparo seguido de los españoles y sentenció a España, que fracasó de manera estrepitosa cuando eran de los favoritos para ganar la copa.

El conjunto africano compitió dignamente en la primera parte, defendiéndose de las posesiones largas españolas, replegando y esperando la oportunidad para aprovechar los espacios largos, pudiendo sorprender hasta en dos oportunidades al portero ibérico Unai Simón.

En la primera mitad el cuadro que comanda Luis Enrique tuvo 70 por ciento de posesión, completó 400 pases, pero solo tuvieron un remate y no fue a puerta. Los equipos no se pudieron hacer daño y se fueron al descanso con el cero en la pizarra.

España fracasa en el Mundial Qatar 2022

La Selección de España, hasta antes del partido ante Marruecos en el Mundial Qatar 2022, había sumado doce victorias, un empate y dos derrotas en quince duelos contra selecciones africanas.

Para la parte complementaria el estratega de España mandó un par de cambios para cambiarle la cara ofensiva a su equipo, sacó a Marco Asensio y a Gavi, permitiendo la entrada de Álvaro Morata y Carlos Soler, esperando que poder tener más remates al arco.

La Furia Roja siguió teniendo el control total del balón, pero aunque llegaban con toques hasta el área de Los Leones del Atlas, no encontraban espacios y no se animaban a disparar de larga distancia. Marruecos incomodó a España en al primer tiempo y seguía causando peligro con sus descolgadas rápidas, aunque no eran efectivos en el último toque.

El partido terminó 0-0 en tiempo reglamentario, por lo que las selecciones se fueron a tiempos extra, con la latente y cada vez más presente serie de penaltis, instancia en la que España perdió en los octavos de final del Mundial 2018, ante la anfitriona Rusia.

“Hace más de un año, en alguna de las concentraciones, les dije a los jugadores: ’Señores, tienen deberes. Cada uno tiene que llegar con mil penaltis tirados en sus equipos”, recordó el técnico de España Luis Enrique en la previa al partido ante Marruecos.

“Para mi no es una lotería, tienes que mostrar tu calidad en un momento de máxima tensión y aguantarla dice mucho de cada jugador”, comentó el seleccionador de la Furia Roja. “Cada vez es menos suerte. Se puede entrenar, es manejable", añadió.

De acuerdo con datos del periodista Mr. Chip, los partidos de eliminación directa de Luis Enrique al frente de España en Eurocopa y Copa del Mundo se han ido a la prórroga. En la Euro ante Croacia (octavos), Suiza (cuartos) e Italia (semifinales), sumado al de Marruecos en Qatar 2022.

aar