México tiene buena base; confío que ganará la Nations League: Claudio Suárez

Panamá es el primer reto de la Selección Mexicana de futbol en el año. Los Canaleros son el rival del equipo dirigido por Jaime Lozano en la semifinal de la Concacaf Nations League, torneo que vive su tercera edición, en la que el Tricolor busca coronarse por primera ocasión.

El histórico exdefensa Claudio Suárez, seleccionado nacional entre 1992 y 2006, tiene confianza en que México no solamente derrotará a los Canaleros, pues ve al equipo alzando el título el próximo domingo, ya que considera que los jugadores cada vez entienden mejor lo que el Jimmy Lozano quiere.

“Confío en que México va a ganar e incluso en que va a conquistar el torneo; creo que México con Jimmy se ha visto bien. El tiempo que han estado los jugadores con Jimmy creo que ya entendieron lo que quiere. En sí tiene una muy buena base; Jimmy la tiene difícil para ver los 11 que inician”, aseveró el Emperador en charla exclusiva con La Razón.

No obstante, Claudio Suárez también piensa que el proceso de Jaime Lozano al frente de la Selección Mexicana correría riesgo en caso de una caída ante Panamá.

“Creo que si el equipo pierde va a empezar otra vez la presión mediática de que pongan a alguien de más experiencia. Aparte de ganarle a Panamá está también la exigencia de ganar el torneo, y lo más seguro es que la final sea entre México y Estados Unidos, y vendría el reto de que en los últimos partidos Estados Unidos ha derrotado a México”, profundizó el exzaguero surgido de los Pumas de la UNAM.

Por otra parte, El Emperador considera que Guillermo Ochoa debe seguir siendo el portero titular, pues el exfutbolista cree que la experiencia del cancerbero tapatío es fundamental.

“(Luis Malagón) ha respondido tanto en América como en selección, pero pienso que Memo Ochoa sigue manteniendo un buen nivel. Mientras siga respondiendo yo me iría por la experiencia”, argumentó Claudio Suárez.

El tres veces mundialista puso énfasis en lo complicado que ha resultado Panamá en la última época para México.

“Creo que México debe buscar la forma de abrirlos, porque es un equipo al que también le gusta atacar”, culminó.

Jimmy opina acerca de polémica del tata

El entrenador de la Selección Mexicana, Jaime Lozano, dio su opinión acerca de las declaraciones que Edson Álvarez hizo de Gerardo Martino, al señalar que el extimonel del Tricolor cambió su comportamiento con él previo al duelo ante Argentina en el Mundial de Qatar 2022.

En conferencia de prensa previa al juego contra Panamá, el Jimmy fue mesurado y se limitó a decir que cada quien tiene su visión de las cosas.

“Algo me enteré, que se abrió la caja de Pandora. Cada quien es libre de comunicar lo que quiera, cada uno tiene una verdad, una forma de ver su situación en la vida”, respondió Jaime Lozano ante los cuestionamientos de los medios.

El Jimmy dejó en claro que el Tata Martino siempre se portó de manera correcta con él y con su cuerpo técnico, por lo que afirmó que no tiene algo malo que decir sobre el timonel argentino.

“Yo no tengo más que palabras de agradecimiento con Gerardo Martino, a mí me trató de maravilla, a mi cuerpo técnico igual. No me van a escuchar hablar nunca mal de Gerardo, porque hacia mi persona siempre fue impecable”, enfatizó el director técnico del conjunto tricolor.