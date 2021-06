Para que México trascienda tiene que superar a Francia y Japón: Luis García

A partir de este 23 de junio resta un mes para que inicien los Juegos Olímpicos de Tokio y en exclusiva con La Razón, platicamos con Luis García, exdelantero del Tricolor y que participó en la justa de Atlanta 1996.

El Doctor, como es conocido actualmente, se sinceró y reconoció que México tiene una excelente generación de futbolistas para competir en Tokio, pero antes que ilusionarse primero tiene que pensar en la fase de grupos si su deseo es trascender, pues sus rivales en turno serán muy complicados, pues choca ante Francia, Japón y Sudáfrica.

“Es una buena generación, tiene mucho tiempo jugando futbol en Primera División y luego ésa era la bronca; la mayoría son titulares en sus equipos. La bronca me parece en la fase de grupos que te enfrentas a Francia, que es el actual campeón del mundo, y luego al anfitrión, Japón. Si México logra dar ese paso y trascender puede ilusionarse con muchas otras cosas, pues en ocasiones la fase de grupos es mucho más complicada que unos cuartos de final, por la gente que le toco en el grupo”, reconoció.

Por otra parte, al ser cuestionado qué le parecían tres refuerzos que llevará Jaime Lozano a Tokio, resaltó que están bien elegidos y que le darán un soporte al Tricolor. Hay que recordar que aún no se da una lista oficial de los jugadores que irán a los Olímpicos, pues se espera tengan participación en la próxima Fecha FIFA con la Selección Mayor y así demostrar quien quiere ocupar uno de los 18 lugares.

“Los refuerzos están bien elegidos (los que suenan son Memo Ochoa, Luis Romo y Henry Martín). aunque me parece que aún no están todos definidos. Si fuera por mí llevo a Lozano, pero es un jugador de talla mundial y será muy difícil que lo presten; en el ataque hubiera elegido a Jiménez, pero por ahorita no puede jugar”, añadió Luis García.

En el futbol nunca se sabe qué esperar, alguna vez se fue campeón olímpico y luego no se calificó, pero hay deportes en los que se debe de considerar un país importante

Luis García, Exdelantero mexicano

En la presentación del talento que tendrá TV Azteca para los Juegos Olímpicos que arrancan el próximo 23 de julio, García resaltó que es una delicia poder estar presente en esta magna justa y que, sin duda, le pide a los atletas que se diviertan, así como ellos lo harán en las narraciones para que la gente haga lo mismo.

“El deporte es un juego. Los atletas se tienen que divertir y nosotros también y eso hace que también la afición se divierta. Es una delicia y es más fácil verlo con unos audífonos, un micrófono y es mucho más fácil que estar compitiendo y sudando y sufriendo; nunca será lo mismo estar en la cancha que detrás en un micrófono”.

Por otra parte, a pesar de que no es un especialista en otros deportes, se atrevió a hablar de dos de las leyendas que no irán a Tokio por no poderse clasificar y aseguró que será muy complicado encontrar una María del Rosario Espinoza y una Paola Espinosa pronto.

“María del Rosario, sin duda, es considerada una de las mejores deportistas de nuestro país, Paola debe de competir por ese mismo podio y todo es generacional, todo es cíclico y es una pena que estos dos ‘monstruos’ de mujeres no estén en la delegación mexicana. Tendrán que surgir nuevas atletas en distintas disciplinas; no vamos a encontrar una María o una Paola en estos Juegos Olímpicos, porque estas mujeres llevan años y décadas ganando y compitiendo; algunas se podrán poner en carrera, pero repetir lo que hicieron María y Paola luce muy complicado”, destacó.

Ausencia de Jiménez abre competencia en la delantera

Será uno de los veranos más movidos para la Selección Nacional de México, pues no solamente encarga los Juegos Olímpicos de Tokio, sino también la Copa Oro, certamen que luce más complicado por la derrota que sufrió el Tricolor a manos de Estados Unidos en la final del Nations League.

Luis García reconoce que la principal dolencia de la selección comandada por Gerardo Martino es el ataque y que jamás criticaría el llamado de Rogelio Funes Mori por jugar como naturalizado, pero sí se le debe de exigir como a cualquier mexicano.

“No creo en el mexicano de primera o de segunda, si tú eres mexicano tienes los mismos derechos y obligaciones que yo que soy mexicano no naturalizado y si Funes Mori es elegible ‘bienvenido’ y ya se le tendrá que exigir su capacidad y habilidad para que llegue a la selección nacional”, dijo.

Por último, resaltó que la competencia en el centro delantero mexicano se abrió desde que Raúl Jiménez no puede jugar con el Tricolor, pero que si el delantero del Wolverhampton pudiera estar en el terreno de juega, nadie tendría posibilidad.

“Chícharo puede contender, creo que si estuviera Raúl Jiménez, Hernández no tendría posibilidades, no está en su mejor momento, apenas lo está recuperando. Lo cierto es que al no estar Jiménez la competencia se abrió, antes estaba completamente cerrada la competencia por el 9, pero el debate se empezó a abrir por que no puede estar Jiménez”, agregó el exdelantero de Pumas, América y Chivas, entre otros.