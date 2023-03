Místico, el personaje de los festejos de grandes estrellas

Uno de los máximos referentes de la lucha libre en México en la época contemporánea es Místico, quien está próximo a cumplir dos décadas de trayectoria. En estos casi 20 años ha sido un esteta que no solamente a inspirado a los aficionados al pancracio, pues su influencia ha llegado a otros deportistas, siendo el más reciente de ellos el pelotero Randy Arozarena, la estrella de México en el pasado Clásico Mundial de Beisbol.

Durante el certamen, el jardinero cubano naturalizado mexicano lució la máscara de El Rey de plata y oro, un gesto que generó agradecimiento y emoción en el luchador, quien atribuye este homenaje a que a lo largo de su carrera ha impuesto moda porque hace lo que ama sin hablar de más.

. Gráfico: La Razón de México

“Es algo bonito y maravilloso. Creo que Místico siempre impone moda o da a lucir muchas cosas, porque siempre come callado, tranquilo, siempre se la pasa haciendo lo que ama, que es la lucha libre y para mí es una emoción muy grande. Todos los deportistas luchamos por un triunfo, por ser los mejores luchando por estar en el mejor lugar y creo que Randy hizo un buen gesto al ponerse mi máscara”, aseveró Místico en exclusiva con La Razón.

El actual campeón universal del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) afirmó que siempre recordará con cariño el homenaje del integrante de los Tampa Bay Rays de la MLB, además de recordar el impacto que en su momento generó en el exfutbolista argentino Gabriel Pereyra, quien cada vez que metía un gol en la Liga MX, entre ellos Cruz Azul y Atlante, se ponía la careta del reconocido gladiador.

“Ya lo había logrado también en el futbol con Gabriel Pereyra, hasta en la música, y ahora con gente del beisbol es algo maravilloso y siempre lo voy a agradecer con el gusto del mundo y todo el corazón a Randy y a todo el atleta que se ponga mi máscara. Creo que demostramos que somos luchadores y siempre tratamos de luchar por ser los mejores en nuestro país y en el mundo”, ahondó.

. Gráfico: La Razón de México

El próximo 7 de abril, Místico buscará el pase a la final del campeonato universal del CMLL, para lo cual participará en un triangular en el que también estarán Atlantis Jr. y Rocky Romero, reto para el que se considera listo. Los tres en su momento se coronaron en la organización estadounidense National Wrestling Alliance (NWA).

“Somos tres campeones históricos de la NWA. Atlantis Jr. es un gran rival mío, un gran compañero, Rocky Romero no se diga, un luchador internacional del cual hay que cuidarse, porque viene de una derrota, perdió su cabellera, y cuando alguien viene con una derrota da el todo por el todo. Creo que es prepararse y enfrentarse a lo mejor y demostrarle tanto a Atlantis como a Rocky Romero quién es Místico en la actualidad y quién ha sido siempre”, indicó respecto al torneo en el que buscará defender con éxito su título y cuya final está programada para el 28 de abril.

En agosto del 2021, el Seminarista de los Ojos Blancos volvió a encarnar en Místico luego de que durante seis años luchó bajo el nombre de Carístico. Místico remarca lo bien que se ha sentido en la Arena México desde su regreso al CMLL.

Místico tiene en mente protagonizar el 90 Aniversario (del CMLL), estamos hablando de la fiesta máxima. Creo que Místico tiene gente enfrente para enfrentarse a un duelo de máscara contra máscara o máscara contra cabellera. Tengo en mente a Último Guerrero, Averno, ¿por qué no enfrentarme a Mephisto? Es un rival mío de toda la vida. Creo que sería maravilloso contar el 90 Aniversario de la Arena México

Místico

Luchador

“Fue algo maravilloso regresar al personaje después de casi 12 años, es algo que ya pedía la gente y yo. Místico creo que solamente hay uno y ése soy yo y la gente siempre me ha dado un apoyo infinito muy grande y creo que los tiempos de Dios son perfectos y el personaje regresa a la persona que le dio vida después del debut el 18 de junio del 2004 en la Arena México. Creo que es algo emocionante ver que Carístico me abrió las puertas una vez más para poder lograr lo que he conseguido hasta el momento”, puntualizó.

Por último, Místico comentó que todos sus momentos arriba del ring han sido especiales, pero compartió los cuatro que considera inolvidables, entre ellos cuando desenmascaró a Black Warrior en el 2006.

“Si tuviera que elegir, los tengo muy claros. El día que debuté en la Arena México, el 18 de junio del 2004. Después sería el día que le gané la máscara a Black Warrior el 29 de septiembre del 2006 y cuando regresé como Carístico a la Arena México, pero también pondría cuando regresa el original Místico a la Arena México, son cuatro momentos top que puedo presumir al 1000 por ciento y demostrarle al público que he logrado muchas cosas y que nadie me las ha regalado”, culminó.