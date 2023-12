NFL: ¿Taylor Swift y Travis Kelce se casan?; el comentario que abre la posibilidad a una boda entre los famosos

La relación de la cantante estadounidense, Taylor Swift y la estrella de los Kansas City Chiefs de la NFL, Travis Kelce al parecer va de maravilla y estaría lista para dar el siguiente paso, pues se desató un rumor de una posible boda.

Todo empezó porque Tony Romo, locutor y exjugador de los Cowboys, se refirió a Taylor Swift como "esposa" de Travis Kelce, lo que dio pie a los rumores sobre un posible casamiento entre las dos figuras, aunque al parecer todo fue un accidente el exelemento de Dallas.

Estaba la transmisión del juego entre los Chiefs y los Buffalo Bills, de la Semana 14 de la NFL, cuando Tony Romo le dijo "esposa" a Swift, pero después el exjugador corrigió y dijo "novia".

Taylor Swift en un juego de los Chiefs para apoyar a Travis Kelce Foto: AP

El comentario generó una ola de comentarios sobre la relación entre ambos, la cual fue confirmada hace poco por ambos, además que la famosa artista reveló detalles de cómo inició su historia de amor.

“Todo esto comenzó cuando Travis, de manera muy adorable, habló de mí en su podcast. Empezamos a salir justo después de eso. De hecho, pasamos una cantidad significativa de tiempo sin que nadie supiera, de lo cual estoy agradecida, porque pudimos conocernos el uno al otro”, dijo en entrevista con TIME.

Al podcast que se refiere la cantautora es uno que tiene Travis con su hermano, Jason Kelce, en donde hablaron sobre que el tight end de los Chiefs quería darle un brazalete de la amistad (muy populares entre los fans) a Swift.

Tanto Taylor Swift como Travis Kelce pudieron mantener el inicio de su relación en completo silencio, lo que les permitió conocerse el uno al otro y en un ambiente favorable para la relación, pues en palabras de la cantante: “Nunca seríamos tan psicóticos como para forzar una primera cita en un evento público”.

Con el paso de las citas y del tiempo fueron dejado pistas de su relación, y el momento cumbre fue cuando ella lo visitó en de los partidos de los Chiefs en la NFL.

El tight end de los Chiefs de Kansas City, Travis Kelce, centro a la izquierda, y la cantante Taylor Swift salen del estadio Arrowhead después de un partido de la NFL entre los Chiefs y los Chargers Foto: AP

“Cuando dices que una relación es pública, eso significa que voy a verle hacer lo que le gusta, nos estamos mostrando para el otro, otras personas están allí y no nos importa”, comentó.

La cantante de Karma', 'Look what you made me do', 'Bad Blood', entre otras grandes canciones detalló que ese vez en la NFL no fue la primera cita entre ambos, como muchos creen, además aseguró que para ese entonces ya eran pareja y no estaban saliendo.

“Cuando fui al primer partido, ya éramos pareja. Creo que algunas personas piensan que vieron nuestra primera cita en ese juego”, dijo. "Tienes que esforzarte mucho para que nadie sepa que estás saliendo con alguien. Y estamos orgullosos el uno del otro”, comentó.

