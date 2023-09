Patrick Mahomes por la consolidación histórica en la NFL.

Comienza una nueva temporada de la NFL en el Arrowhead Stadium, en donde los actuales campeones, Kansas City Chiefs, reciben a los Detroit Lions con todos los reflectores puestos en el mariscal de campo Patrick Mahomes, quien quiere llevar a su equipo al cuarto Super Bowl en los últimos cinco años y consolidarse como una dinastía.

Algo que ha caracterizado a las dinastías es que obtuvieron al menos tres títulos en un periodo de 10 años. Kansas y Mahomes dominan la NFL desde 2020, cuando se impusieron a San Francisco en el Super Bowl LIV, pero un año después cayeron ante Tampa Bay de Tom Brady.

La gran misión de Kansas City es ubicarse al lado de grandes franquicias como la de New England Patriots, Dallas Cowboys, San Francisco 49ers, Pittsburgh Steelers, Chicago Bears, Cleveland Browns, Canton Bulldogs y Green Bay Packers, que son el último equipo en ganar tres títulos en fila.

Con 27 años de edad Mahomes, nacido en Tyler, Texas, viene de una campaña de ensueño, pues comandó a los Chiefs a su segundo anillo del Super Bowl desde 2020 y fue elegido como el Jugador Más Valioso (MVP) del choque ante los Philadelphia Eagles en el State Farm Stadium de Arizona.

Mahomes, quien tiene cinco años al hilo lanzando más de 4 mil yardas por temporada, ha llevado a los Jefes a tres de las cuatro más recientes ediciones del Super Tazón, de las cuales ganaron dos (tercero en la historia) y son los favoritos para el cuarto este 2023.

El QB y el coach Andy Reid han llevado a los Chiefs a tres cetros de la AFC en los últimos cuatro años y buscan que sea el octavo año seguido que ganan la División Oeste. Sumado a que intentarán mejorar la marca de 14-3 que dejaron el torneo pasado, la mejor foja junto a Philadelphia.

Kansas City no tiene competencia en el Oeste de la AFC, pues han ganado los últimos siete títulos divisionales y tienen una racha de 15 victorias ante los Broncos de Denver, que es la cuarta más larga de un equipo sobre un solo rival en la historia de la liga.

Esta serie no ha sido competitiva desde 2015, cuando Peyton Manning culminaba la carrera que lo llevó al Salón de la Fama. Los Broncos vencieron a Kansas City 31-24 en la segunda semana de aquella campaña, y los Chiefs ganaron la revancha en Denver el día que Manning quebró el récord de Brett Favre, de más yardas por pase en la NFL.

Los otros equipos en la división no han tenido mucho mejor desempeño que Denver. Las Vegas Raiders tienen una foja de 1-9 ante Kansas City en las últimas cinco temporadas, y los Chargers están 3-7, con dos triunfos en tiempo extra bajo al mando del QB Justin Hebert.

Aunque la simple presencia de Mahomes basta para tenerlos como candidatos a ganarlo todo, los Chiefs necesitan lo mejor que tengan disponible, por lo que los mismos jugadores piden que Chris Jones ponga fin a su boicot y se sume al roster de Kansas City.

Travis Kelce sufrió una lesión en la rodilla y es duda para el duelo de la semana 1 de la NFL. La baja de Jones y Kelce harán que Mahomes tenga que sacar los mejores recursos de su arsenal.

Esta nueva temporada será la primera sin el legendario Tom Brady, quien se retiró de manera definitiva. El mariscal de campo dice adiós como el jugador más ganador en la historia, superando a todas las franquicias de la NFL.

Además, sin Brady, uno de los mariscales de la vieja guardia que queda en activo es Aaron Rodgers, quien intentará convertir a los New York Jets en contendientes al título. El QB cuatro veces MVP de la liga dejó a Green Bay para jugar en un equipo que no ha disputado los playoffs desde la campaña 2010 y que no ha ganado un SB desde hace más de 50 años.

En franquicias que necesitan elevar su nivel están los Carolina Panthers, que tuvieron el primer turno del último NFL Draft y eligieron a Bryce Young, el nuevo mariscal sensación de la liga que está llamado a ser la cara de la franquicia y que tiene la gran oportunidad de ganar la División Sur de la NFL.