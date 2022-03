Sancionan a 2 barras; no tocan ni eliminan las de otros equipos

Todo quedó en una promesa por dar un fuerte golpe sobre la mesa. Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, anunció como históricas las sanciones tras los actos violentos ocurridos en el Estadio Corregidora el pasado sábado, pero las barras seguirán existiendo en la Liga MX, al igual que el Querétaro.

Después de que se llevó a cabo la Asamblea Extraordinaria de dueños de los clubes de la Primera División del balompié nacional, se determinó además no desafiliar a los Gallos Blancos, que perdieron en la mesa el juego de la Jornada 9 del Torneo Clausura 2022 ante el Atlas por marcador de 3-0. También se comunicó que La Resistencia, barra del Querétaro, no podrá ir a ningún partido del club como visitante en los siguientes tres años, mientras que en los que funja como visitante no podrá alentar por un año.

“Gallos Blancos perderá 0-3 el partido ante el Atlas; se sanciona un año como veto cuando juegue de local el Querétaro; sus fuerzas básicas y equipo femenil jugarán a puerta cerrada; se les sancionará con una multa económica de 1 millón 500 mil pesos. Por otra parte, su grupo de animación no podrá asistir durante tres años como local a cualquier juego”, comentó Arriola en conferencia de prensa, en la que indicó que el Corregidora estará vetado por un año.

En la rueda de prensa en la que Arriola Peñalosa estuvo acompañado de Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), también se comunicó que el Querétaro regresa a ser parte de Grupo Caliente, que tendrá un año para poder volver a vender al equipo. Por su parte, la Barra 51 del Atlas no podrá asistir a los duelos de visitante del conjunto jalisciense en el transcurso de los próximos seis meses.

Es imperativo que estos sucesos no se repitan. A partir de la investigación se desprende claramente que la administración actual no fue capaz de garantizar la seguridad de los aficionados

Mikel Arriola, Presidente Liga MX

Además, Gabriel Solares, Adolfo Ríos, Greg Taylor y Manuel Velarde fueron inhabilitados como directivos por los próximos cinco años, en los cuales no podrán ocupar un cargo en cualquier escuadra que esté afiliada a la FMF.

Acerca de la no desafiliación del cuadro emplumado, Mikel Arriola explicó que se tomó esa decisión con el fin de no perjudicar a jugadores y jugadoras de cualquier categoría del mismo, por errores de su directiva.

“No hubo desafiliación porque nosotros no queremos que los jugadores y jugadoras paguen por los hechos de la directiva, que tampoco paguen la Sub -15, Sub-17, y Sub-20”, subrayó.

El dirigente también hizo énfasis en que el organismo no quiere que ocurra una situación similar a la que pasó con la desafiliación del Veracruz en 2019, pues señaló que todavía no se les paga a algunos futbolistas.

Toda la información de los grupos de animación y afición en general va a estar centralizada en la Liga MX. Cuando se genere una sanción, esa persona no podrá volver a entrar a un estadio

Yon de Luisa, Presidente de la FMF

“No se desprende de la investigación de la disciplinaria. Recordarán los procesos que hay con desafiliaciones anteriores. Hoy todavía no se resuelve lo de Veracruz, todavía hay jugadores esperando a que les paguen”, resaltó el directivo.

Acerca de la no extinción de las barras, la explicación del mandamás de la Liga MX fue que su existencia es importante para que todos y cada uno de los 18 equipos de la Primera División sientan el apoyo y aliento de sus seguidores.

No obstante, dejó en claro que a partir de la Temporada 2022-2023 se aprobó que los equipos identifiquen digitalmente a todos los miembros de sus respectivos grupos de animación para tener mayor control y evitar más incidentes violentos como el del pasado sábado 5 de marzo.

Por su parte, Chivas dio a conocer que no habrá barras en el Estadio Akron a partir del próximo 12 de marzo, cuando reciba al América en una nueva edición del clásico nacional. El Rebaño Sagrado mencionó que en la zona ocupada por esos grupos habrá niños e invitó a la afición a ir vestida de blanco al duelo ante las Águilas.

Van 14 detenidos por violencia en Querétaro



La Fiscalía General de Justicia de Querétaro informó que hasta el momento han sido detenidas 14 personas relacionadas con los hechos violentos registrados el pasado sábado en el estadio La Corregidora.

En un comunicado, la Fiscalía precisó que una de estas detenciones se logró gracias a que una señora presentó a su hijo ante el Ministerio Público, debido a que participó en los hechos.

Explicó que en el transcurso de la madrugada de ayer, agentes de la Fiscalía detuvieron a diez personas tras la ejecución de 21 órdenes de cateo que fueron otorgadas horas antes por un juez de control.

El órgano de procuración de justicia explicó que durante los cateos se aseguraron 82 prendas deportivas con logos del equipo de Querétaro, cuatro pares de tenis -algunos con posibles manchas de sangre-, así como 22 teléfonos celulares y “diferentes indicios que abordarán a la continuidad de las investigaciones”.

Destacó que para identificar las conductas criminales se analizaron 583 imágenes, 78 videos, --entre ellos los tomados por cámaras de seguridad del inmueble-- más de mil mensajes con información y denuncias anónimas al 089.

La Fiscalía indicó que las detenciones de la madrugada fueron realizadas tras cateos en las colonias San Pedrito Peñuelas, La Loma, Cerrito Colorado, San Idelfonso, Santa Rosa Jáuregui, Constituyentes del Parque, Felipe Carrillo Puerto, Desarrollo San Pablo, La Piedad y Reforma Agraria, en la capital del estado.

Además, en las colonias La Pradera, Emiliano Zapata, San Idelfonso y El Organal, de los municipios de El Marqués, Corregidora, Colón y San Juan del Río, respectivamente”.

En todos estos cateos fueron detenidos Jesús ‘N’, José Alfredo ‘N’, Iván ‘N’, Jonathan Carlos ‘N’, Víctor ‘N’, Adrián ‘N’, Juan Manuel ‘N’, Eduardo ‘N’ y Edgar Emmanuel ‘N’, quienes tenían en su contra órdenes de aprehensión por los delitos de homicidio en grado de tentativa, violencia en espectáculos deportivos y apología del delito.

Agregó que los detenidos serán presentados ante la autoridad judicial para que se determine su situación jurídica.

La Fiscalía solicitó el apoyo de la ciudadanía para dar con el paradero de otras 14 personas

Por otro lado, ayer la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados condenó enérgicamente la violencia ocurrida en el estadio La Corregidora, e hizo un llamado a las autoridades a continuar con la integración de la carpeta de investigación a fin de dar y sancionar con los responsables.

Durante la sesión ordinaria de ayer, los coordinadores parlamentarios del PRI, Rubén Moreira; Moren, Ignacio Mier; PAN, Jorge Romero; PVEM, Carlos Puente; MC, Jorge Álvarez Mainez y del PRD, Jorge Espinosa manifestaron su intención de que en la Cámara de Diputados se abra un espacio con los representantes del futbol para dialogar sobre acciones que ayuden a erradicar la violencia en los estadios.

A su vez, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), condenó la violencia extrema registrada el pasado sábado, ya que esas acciones, expuso, “atentan directamente en contra de la integridad, salud, vida, y seguridad de las personas”.

Fallece Tomás Boy a los 70 años a causa de una tromboembolia pulmonar

El exfutbolista y director técnico Tomás Boy murió anoche, un día después de que había sido hospitalizado de urgencia por una tromboembolia pulmonar.

El Jefe se encontraba en Acapulco, Guerrero, al momento en el que ocurrió el problema que le costó la vida.

Originario de la Ciudad de México, Boy Espinoza debutó como jugador en 1970 con el Atlético Potosino.

En 1974 pasó a las filas del Atlético Español, pero al año siguiente llegó a Tigres, equipo en el que estuvo hasta 1988 y con el que se convirtió en una leyenda.

Con los de la UANL, el exmediocampista ganó una Copa México (1976) y dos títulos de liga (1978 y 1982).

Como seleccionado nacional, Tomás Boy fue capitán del plantel que disputó el Mundial de México 1986, en el que el Tricolor, dirigido por Bora Milutinovic, fue eliminado en cuartos de final.

Su retiro de las canchas se dio en 1988 con el San Jose Earthquakes de Estados Unidos. Su primer club como timonel fue Tampico Madero, equipo del que se hizo cargo en la Campaña 1989-1990.

Los trofeos se le negaron como estratega. Lo más cerca que estuvo fue en el Clausura 2011, cuando con el Morelia perdió la final de aquel certamen frente a Pumas. También dirigió a Querétaro, Veracruz, Monterrey, Puebla, Atlas, Cruz Azul, Chivas y Mazatlán FC.