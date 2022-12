Qatar 2022: Ivana Knoll, la "Novia del Mundial", se enfrenta a seguridad y la obligan a salir del estadio (FOTO)

La croata Ivana Knoll, quien se ha ganado el distintivo de la "Novia del Mundial Qatar 2022", se encaró con un guardia en el partido que la Selección de Croacia le ganó a Brasil para avanzar a las semifinales de la Copa del Mundo.

"No permiten que los fans se tomen fotos conmigo y no me permiten posar para fotos aquí en la barandilla. Luego les pregunté por qué eran tan groseros", dijo la mujer que roba todas las miradas en el país anfitrión al periódico Blind.

Croatian Model Ivana Knoll Confronted by Security While Taking Pictures at Croatia-Brazil WC Game pic.twitter.com/ehfElPyufr — Top Crypto Memes (@TopCrypto_Memes) December 9, 2022

Desde los primeros días, Knoll ha sido víctima de censura por su forma de vestir, ya que en Qatar no se puede usar escotes y ropa descubierta como la que suele vestir la croata.

Ivana le rompe el corazón a sus fans

La novia de la Copa del Mundo Qatar 2022, la croata Ivana Knoll, volvió a estar en el foco de atención, ahora por una declaración a la prensa alemana por la que se retractó tiempo después.

La modelo que más reflectores ha robado en el Mundial aseguró a los germanos que si la Selección de Croacia conquistaba la justa, ella se desnudaría.

Ivana Knoll es censurada en Qatar

La modelo croata Ivana Knoll, sensación en la Copa del Mundo Rusia en 2018, crítico a los organizadores de Qatar 2022 y aunque viajó al país anfitrión para asistir a los partidos del Mundial, aseguró que el torneo es un "desastre".

La también empresaria tuvo que modificar sus outfits para asistir al primer juego de la Selección de Croacia, en el que el equipo europeo empató sin goles ante Marruecos, debido a que en Qatar ninguna mujer puede vestir ropa ajustada o con escotes, además debe cubrir hombros y rodillas.

acg