Roland Garros: Novak Djokovic y Carlos Alcaraz se enfrentarán en semifinales del Abierto de Francia

El serbio Novak Djokovic dijo en sus propias palabras que se sintió “un poco flojo y algo lento” durante casi dos sets completos ante Karen Khachanov en los cuartos de final del Abierto de Francia, pero se las arregló para ganar.

Djokovic, quien ahora enfrentará al número uno del mundo, el español Carlos Alcaraz, en una anticipada semifinal el viernes, describió este periodo del encuentro con una palabra: “increíble”.

En su único enfrentamiento Alcaraz superó a Djokovic en la arcilla en el Masters de Madrid del año pasado y el español de 20 años venció por 6-2, 6-1, 7-6 (5) a Stefanos Tsitsipas (5) el martes.

El serbio Novak Djokovic celebra tras ganar el duelo de cuartos de final en el Abierto de Francia frente al ruso Karen Khachanov el martes 6 de junio del 2023. Foto: AP

Tras el partido ante, Djokovic lo consideró su peor momento en el torneo, una evaluación justa. Perdió el primer set, algo que no había sucedido en Roland Garros este año. Después de que el segundo set se fue al desempate en la cancha Philippe Chatrier, sabía que necesitaba mejorar y sacó lo mejor.

Es algo buscar la perfección, es otra completamente distinta hacerlo. Como si simplemente quererlo fuera suficiente, Djokovic hizo lo que logrado antes en momentos cruciales camino a sus 22 títulos de Grand Slam.

Encontrar el tiro correcto cada vez, poner la pelota exactamente donde quería, Djokovic ganó el desempate a cero camino a ganar por 4-6, 7-6 (0), 6-2, 6-4 a Khachanov.

Djokovic, dos veces campeón en París en las ediciones 2016 y 2021, busca su trofeo 23 de un Grand Slam para desempatar el récord que comparte con Rafael Nadal.

Antes de enfrentar a Khachanov, Nole había disputado sólo 12 sets en el torneo. Pero reconoció que salió un “poco flojo y bastante lento” el martes.

Su segundo set no fue ideal. Al menos hasta el desempate. Fue ahí que Djokovic mejoró su juego que consideró “un par de niveles más altos”. No cometió ningún error, no perdió ningún punto. En desempates tiene marca de 5-0 en poco más de una semana y no ha cometido ningún error no forzado en esos 47 puntos.

Carlos Alcaraz durante el Abierto de Francia 2023. Foto: AP

“No te van a facilitar esos triunfos”, admitió Djokovic. Alcaraz avanzó a su segunda semifinal, la otra fue al ganar el US Open 2022, al aplastar al dos veces finalista de un Slam Tsitsipas aunque trastabilló un poco al final.

Fue tan desigual el resultado que los aficionados gritaron, y Tsitsipas levantó los brazos para reconocer su reacción, cuando recortó la ventaja de Alcaraz de 3-0 a 3-1. Poco después fue 5-2 y Alcaraz tuvo dos puntos de match que dejó ir; lo quebraron en el primer para el 5-3 y otro para el 5-4.

Fue hasta el sexto punto de match que Alcaraz finalmente convirtió con una volea de zurda para ganar. Como Djokovic horas antes, Alcaraz fue superior cuando lo necesitó.

