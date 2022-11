Tata: necesitamos responder a México

Gerardo Martino, entrenador de la Selección Mexicana de Futbol, enfrenta el que podría ser su último partido en la Copa del Mundo Qatar 2022, pues necesita derrotar a Arabia Saudita, y esperar combinaciones de resultados del Argentina contra Polonia, para acceder a octavos de final de la magna cita.

Previo a enfrentar el compromiso ante Los Hijos del Desierto, el estratega argentino del tricolor atendió a los medios de comunicación y comentó que no hay excusas por los resultados obtenidos en el Mundial Qatar 2022, además, señaló que necesita darle respuestas al pueblo mexicano.

“No hay necesidad de excusas, nosotros claramente tenemos un partido con la necesidad de ganarlo. La verdad es que si hay algo que justamente este grupo nunca puso son excusas. A veces nos toca describir las realidades. Lejos está este grupo de poner excusas, nosotros lo único que necesitamos es darle respuestas al pueblo mexicano, de ninguna manera irnos atrás de una excusa porque me parece un elemento muy mediocre”, declaró Gerardo Martino.

La Selección Mexicana no ha anotado gol en lo que va de la Copa del Mundo y ante Arabia Saudita es imperioso que el tricolor los haga, por lo que se había especulado que podría salir con dos delanteros centros en punta, sin embargo, el Tata Martino dejó en claro que los cambios tácticos que se presenten estarán previamente ensayados, como la criticada línea de cinco con la que salió a defenderse ante Argentina.

“Estoy en desacuerdo en armar esquemas donde el jugador sienta que no tiene herramientas para ejecutarlo. Cualquier cosa de lo que veamos mañana está claro por la necesidad del partido, tiene que ver con la conformación del equipo y con gente de ataque, en ningún caso no habrá estado entrenado. Pudo no haberse visto en ningún encuentro, no solamente lo de Argentina estuvo ensayado y lo que pase mañana también es algo que nosotros lo hemos laborado. Mañana sucederá lo mismo”, indicó el timonel de México.

Solamente Túnez y Uruguay comparten con la Selección Mexicana la penosa marca de cero goles en la Copa del Mundo Qatar 2022. Frente a Arabia, los pupilos de Gerardo Martino deberán destaparse con todas las anotaciones que no han hecho hasta el momento, sobre todo si Argentina le gana a Polonia, ya que eso los obliga a triunfar por un buen margen.

En caso que la Albiceleste derrote a las Águilas Blancas y México a Arabia, europeos y aztecas quedarían empatados con cuatro puntos, por lo que el criterio de desempate sería la diferencia de goles entre ambas selecciones. México tiene un déficit de -2, mientras que la diferencia de la escuadra polaca es de +2, situación que prácticamente obligaría al conjunto tricolor a golear a los orientales.

En relación a la necesidad, Gerardo Martino señaló que han sido capaces de ganar partidos por un amplio margen de goles, como pasó ante Irak, pero lo que más le preocupa al seleccionado nacional es que sus pupilos generan las suficientes ocasiones de anotación.

“Hace 15 días jugamos un partido con Irak e hicimos cuatro goles, si eso es un argumento no sé, pero nosotros somos capaces de generarnos 10 dotaciones de gol y no hacer, o hacernos cinco como contra Irak y hacer cuatro goles. A mí lo que me preocupa es que el equipo tenga volumen de juego”, finalizó el timonel nacional Gerardo Tata Martino, quien se podría despedir del Tricolor.