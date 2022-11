El tema de la edad no me preocupa: Diego Cocca

El argentino Diego Cocca continuará su carrera como entrenador en México, luego de que la directiva de Tigres lo eligió para suceder a Miguel Herrera en la dirección técnica del banquillo felino.

El histórico bicampeonato obtenido con el Atlas y que aunado al buen estilo de juego que impregnó en el conjunto rojinegro en los dos años que estuvo al frente de dicho club son las mejores cartas de presentación con las que el timonel originario de Buenos Aires toma la batuta de la entidad de la UANL.

Luego de las polémicas declaraciones que el Piojo Herrera hizo en torno al alto promedio de edad de algunos jugadores del equipo, el bonaerense dejó en claro que ese factor no le interesa, ya que lo primordial es que el futbolista rinda en la cancha.

“Hay que entrar y trabajar, a mí el tema de la edad no me preocupa tanto, sino los rendimientos. Si el jugador rinde, no me importa mucho la edad, sino que rinda en lo que el equipo tenga que participar. Lo que participe y funcione, bienvenido sea”, comentó el argentino durante su presentación oficial en conferencia de prensa.

Cuando me llamó Mauricio (Culebro) y me dijo de la posibilidad no lo dudé ni un segundo, me motiva muchísimo

Diego Cocca, DT Tigres

Ocho meses después de que al frente del Atlas eliminó a los Tigres en las semifinales del Torneo Clausura 2022, en mayo pasado, Cocca volverá al imponente Estadio Universitario para en enero próximo dirigir su primer encuentro ya como estratega de los norteños. Ante el hecho de dirigir cada 15 días en el Volcán a partir del Clausura 2023, Cocca se dijo feliz y muy ilusionado por esta nueva oportunidad en su carrera como entrenador en la Liga MX, pues alabó el apoyo que partido a partido dan los aficionados de Tigres.

“Estoy muy feliz de poder estar en esta gran institución, seguramente es un paso en mi carrera y lo tomo como un desafío muy grande. He sufrido venir a jugar de visitante en el Volcán y tener a la afición de Tigres de lado será un orgullo”, ahondó el sudamericano.

Herrera Aguirre dejó el timón de la entidad regiomontana después de tres torneos en los que se le negó el título, siendo dos semifinales lo máximo que logró. Ante ello, el argentino hizo énfasis en la conciencia que tiene en torno a la importancia de que coseche trofeos con el club, pues la hinchada no ve a Gignac y compañía coronarse desde el Clausura 2019.

Gráfico

“La gente necesita verse identificada en el equipo y eso es lo que me desafía a mí. El tema de la presión en el futbol es muy particular, si la gente exige es porque quiere que su equipo juegue bien, estos clubes necesitan logros, esto me desafía y tengo bien claro a qué club vengo”, aseveró el exdirector técnico de La Academia.

Otro aspecto que destacó el experimentado entrenador de 50 años de edad fue el hecho de que su interés no solamente es que los felinos ganen, sino que lo consigan de una manera que deje satisfecha al público.

“Las formas son clave, para mí no existe el vamos a ganar cómo sea, lo vamos a ir a buscar con una manera que sea la nuestra. No voy a hacer lo que hice en Atlas acá, esto es Tigres, un nuevo comienzo y con otros jugadores”, resaltó en timonel pampero.

Tigres será el cuarto club al que Diego Cocca dirija en el balompié nacional, pues antes del Atlas estuvo también en los banquillos de Santos y Tijuana, destacando más su labor con Xolos al llegar a las semifinales del Clausura 2018.

Los universitarios informaron que Diego Cocca tendrá al plantel completo el próximo 28 de noviembre, cuando los jugadores regresen de sus vacaciones para dos días más tarde dar comienzo a la pretemporada, que se realizará en la Riviera Maya del 30 de noviembre al 10 de diciembre.