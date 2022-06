Chucho Valdés y D'Rivera demuestran su amistad indestructible

El pianista Chucho Valdés (Quivicán, Cuba, 1941) y el saxofonista/clarinetista Paquito D’Rivera (La Habana, 1948) se conocieron en el año 1962, inicio de una amistad de presencia determinante en la crónica del jazz afrocubano, la cual se consolidó cuando eran miembros de Irakere (fundado por Valdés en 1973), el ensamble más acreditado de la música cubana y de axiomático aporte en los espacios del jazz latino en el siglo XX. Han pasado 60 años del primer encuentro de estos dos artífices de la música del país caribeño, quienes se han reunido en I Missed You Too (Sunnyside Records, 2022), álbum que aparece después de 40 años de no grabar juntos.

Fonograma conformado por siete pistas que incluye exitosas obras —algunos estándares del jazz latino—, piezas clásicas del repertorio latinoamericano y también nuevas composiciones: “Mambo Influenciado” (Chucho Valdés), “Mozart a la cubana” (Chucho Valdés), “I Missed You Too” (Paquito D’Rivera), “Pac-Man” (Hilario Durán), “Claudia” (Chucho Valdés), “El Maja de Vento” (Valdés/D’Rivera) y “El Día Que Me Quieras” (Carlos Gardel).

Formato instrumental de sexteto. Chucho Valdés, piano; Paquito D’Rivera, saxofón/ clarinete; Diego Urcola, trompeta/trombón de pistones; Dafnis Prieto, batería; Roberto Vizcaíno Jr., percusión; Armando Gola, bajo acústico y eléctrico: estupendo ensamble que junta a instrumentistas de primera línea con dos figuras monumentales reconocidas internacionalmente como grandes compositores e intérpretes, líderes de bandas y de agrupaciones de pequeño formato, y asimismo solistas consagrados.

“Estoy muy orgulloso de este reencuentro. Chucho es parte de mi vida. Su padre era muy amigo de mi padre. Nuestra amistad es algo que viene de mucho tiempo atrás. La primera canción que él escribió se titula ‘Indestructible’. Así es nuestra relación: indestructible, nada puede borrar tantos afectos. Chucho es muy importante para mí musicalmente. Este disco es la prueba de una fraterna confabulación de hermanos suscrita en el amor por la música”, expresó desde Miami a La Razón, Paquito D’ Rivera, ganador de 14 Premios Grammy.

¿Más de 40 años sin grabar juntos? Cuando abandono Cuba en 1980, comienza un distanciamiento, pero nunca un rompimiento. Coincidimos en festivales y tocamos juntos en algunos escenarios. Quizá mi exilio produjo lejanía en la relación profesional. Muy triste. Estuvimos separados un tiempo por cuestiones políticas. Siempre he denunciado los horrores de esa dictadura; no fue fácil, pero poco a poco nos fuimos acercando. Debo recordar que nos veíamos esporádicamente, como aquella vez del Festival de Marciac, en Francia, en 2008. donde él me invita a tocar juntos “Claudia”.

¿Cómo nace la idea de hacer este disco? Chucho escuchó una composición mía de música folclórica de Brasil y me pasó un mensaje en el que me decía: “Eres un fenómeno, todavía te extraño”; entonces, yo le respondo: “I Missed You Too” (“Yo también te he extrañado”). Ahí nace la idea del álbum y de hacer una gira juntos.

¿Recuperación de ‘un tiempo’ perdido? Crónica de una amistad entrañable y de aventuras musicales compartidas en un tramo de más de 60 años. Hemos recorrido caminos que pocas veces se cruzaron en estos años: ahora recobraremos ese tiempo perdido. La composición mía que da título al álbum la escribí expresamente para celebrar este reencuentro que se dilató injustamente por más de cuatro décadas.

¿Razones de iniciar la placa con el legendario “Mambo influenciado”? Ésa fue la pieza que grabamos juntos por primera vez. Tema sustancial del repertorio de “Jesús Valdés y su Combo”. Arreglo que incluye al trombón de pistones ejecutado por Diego Urcola.

Decisión de ejecutar la legendaria balada “Claudia” con clarinete y no con sax alto. ¿Por qué? Quisimos darle un nuevo aire a un tema clave del repertorio de Irakere, una de las más sublimes y sentimentales composiciones de Chucho. El clarinete le da quizás, una tonalidad más íntima, más espiritual en este nuevo arreglo. Chucho dialoga prodigiosamente con los ‘suspiros’ del clarinete en algunos momentos.

Cierre magistral con el dúo de sax alto y piano en “El día que me quieras”. ¿Preámbulo de un futuro fonograma en formato de dueto? No lo dudo. Con Chucho Valdés todo es posible. Compaginamos muy bien a dúo: nos arroba el deseo de hacer música imbuidos por la complicidad encuadrada en un divertido diálogo. Tenemos mucha afinidad; sabemos o entrevemos lo que el otro va a hacer. A veces incluso, nos sorprendemos.

