Justice y Capital Cities dan un espectáculo visual en el Vaivén 2024

Una danza de geometrías, luces multicolor y una explosión de destellos, figuras y colores fueron parte del espectáculo que el dúo francés de música electrónica Justice ofreció a los miles de asistentes del Festival Vaivén 2024, que se dieron cita en los Jardines de México, en Morelos.

Con un setlist lleno de éxitos de su reciente álbum, Hyperdrama, junto con algunos de sus temas más conocidos como “D.A.N.C.E, Neverender” o “We Are Your Friends”, Justice emocionó a los asistentes y los hipnotizó con este show.

Sobre la tarima, Gaspard Augé y Xavier de Rosnay y su infaltable cruz luminosa no dejaron de mostrar la fuerte influencia que adoptaron del rock y, al final de su presentación, los juegos pirotécnicos y los aplausos de susn seguidores dieron el marco perfecto al cierre.

L’IMPÉRATRICE lució atuendos modernos con luces. Fotos: @festivalvaiven y Especial

Más temprano en el mismo escenario principal, Capital Cities también dio un espectáculo digno de su música llena de potencia y energía. Mientras la pantalla mostraba imágenes con referencias a sus temas más conocidos sonaron “Kangaroo Court”, “My name is Mars” y “Safe and Sound”, éste último uno de los temas más sonados de la década pasada y referente de las relaciones de apoyo y acompañamiento mutuo.

Durante la presentación, la trompeta y las percusiones tuvieron su protagonismo, mientras que las voces, Sebu Simonian y Ryan Merchant, mostraron una gran conexión con el público mexicano, desde sus intenciones de hablar y aprender palabras en español hasta los pasos de baile que mostraron.

Las presentaciones del Festival se completaron con otros artistas íconos de la electrónica, como Purple Disco Machine y sus transiciones con su fusión de música disco y temas propios, así como L’Impératrice, agrupación parisina que lució unos trajes modernos con luces en los hombros y ofreció una mezcla de sonidos pop y nu-disco en el escenario Vaivén.

Capital Cities fue una de las bandas más aplaudidas. Fotos: @festivalvaiven y Especial

TALENTO MEXICANO. Algunos representantes nacionales dieron números memorables y dejaron patente que nuestro país es cantera de grandes músicos en todos los géneros, como es el caso de Girl Ultra y su DJ Set o NSQK, quien se apoderó del escenario Bacardí con sus éxitos más destacados como “Año Bisiesto” o “Fortnite”.

Von Galo y sus mezclas de house y dance también incendiaron al público, casi literalmente, con humo y llamaradas que salían del escenario, la clave entre cada uno de sus temas. Méne, Manu Beker y Glass Cristina fueron algunos otros mexicanos que resaltaron en el festival.