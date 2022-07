Marc Anthony vuelve con explosivo baile en Pa’lla Voy

Pa’lla Voy (Sony Music, 2022): decimotercer álbum de estudio del cantante y actor estadounidense Marc Anthony (Nueva York, 1968), bajo la dirección del conocido ‘Rey Midas’ de la producción discográfica, Sergio George. Despliegue del ‘estilo salsero’ de Anthony: amalgama de aires de son cubano, guaracha, guajira-bolero-son, bugalú, salsa-pop y timba habanera. “La salsa no es más que una guaracha cubana exiliada en Nueva York”, comentó en una ocasión Gabriel García Márquez. El intérprete del éxito en arreglo de salsa-pop de “Hasta que te conocí” (Juan Gabriel) es un heredero de la corriente salsera neoyorquina de los años 70 del siglo pasado.

Álbum donde se impone el explosivo sencillo “Pa’lla voy”, en orquestación y letra de una adaptación en tiempo de salsa-timba-pop de la clásica pieza del ‘Sonero Mayor’, Ismael Rivera, Maelo (Puerto Rico, 1931 – 1987), que en los años 90 el grupo de Senegal, Africando, popularizó bajo el rótulo “Yay Boy”, en instrumentación de Papa Serigne (escúchese la placa: Tierra tradicional, 1994). “Si hay una fiesta pa’lla voy/ si hay una rumba pa’lla voy/ si están las jebas pa’lla voy / si hay buena música y alcohol pa’lla voy”: contagioso bordón de acompasado retornelo, que pone a bailar al más tieso de los mortales.

Pa’lla voy Especial

Catálogo de ‘salsa dura’, explosiva y cadenciosa donde, destaca la enjundia instrumental de “Mala” y, asimismo, las consonancias de las pautas rítmicas de “Amor no tiene sexo”, “El que te amaba”, “No se quita”, “Si fuera fácil”, “Nada de nada”, “Yo le mentí” y, de manera particular, “Gimme Some More” (Linier /Anthony): sugerente bugalú entrecruzado con aires de guajira, bomba y plena.

“Éste es un disco que se planeó con cuidado, Marc Anthony no se metía en un estudio desde 2018 en la producción de Opus; vino la pandemia que trajo una pausa en las grabaciones musicales y presentaciones en conciertos; entonces, esta placa de regreso tenía que ser explosiva después de la crisis sanitaria con la intención de que los amantes del baile se relajaran y se olvidaran un poco de la desventura de la Covid. Regalo de Marc Anthony, en la celebración de 30 años de carrera”, comentó en conversación telefónica con La Razón, Sergio George, también productor del exitoso fonograma La negra tiene tumbao (2001) de Celia Cruz.

¿Instrumentación de medidas armónicas enlazadas a una explosiva conformación rítmica? Así es. Orquesta con una sección de metales en un discurso vibrantes en diálogo con percusiones, piano, bajo, cuatro, guitarra eléctrica, sintetizadores y programación. Nueve temas que no les dan pausa a los bailadores.

¿Influjos de la timba cubana? Soy admirador de la música bailable que se hace en Cuba actualmente; Marc Anthony ha tenido acercamientos últimamente con intérpretes cubanos, como Gente de Zona. Hay, por supuesto, cierto diálogo con lo afrocubano y un tributo al bugalú de los años 70.

¿Álbum pandémico? Se conjugó durante la pandemia. Tiempo en que el cantante pudo absorber los temas de una manera más anímica hasta enamorarme de las concordias y trabajarlas con esmero.

¿Producción de voluntariosa invitación fiestera? La pieza que da título al disco, “Pa’lla Voy”, es muy pachanguera y de pegajosa rumba: ese brío Marc Anthony lo comunica con fervor. Sencillo lanzado en el verano de 2021, que da una sorpresiva imagen del resto del álbum. El tema se desarrolla en una pronunciación instrumental muy alegre, divertida y guarachera.