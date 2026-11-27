Uno, dos, one, two, tres, cuatro: el rock chicano nació y creció con el rock and roll desde que Ritchie Valens le metió sangre mexicana al nuevo ritmo en1957. Ese R&R cantado en espanglish, enriquecido y multivitaminado con la herencia cultural de los hijos de mexicanos nacidos en el Gabacho, se dio en Texas y en California. En la franja sureña de esos estados pulularon los grupos de garage rock, psicodelia y surf. Casi todos fueron abatidos en la llamada Invasión Británica, pero el rock chicano ya había echado raíces. Al paso de los años nacieron estrellas como Domingo Samudio de Sam The Sham & The Pharaons, Question Mark and The Mysterians, The Champs del saxofonista Danny Flores, conocido como Chuck Río, el padrino del rock latino, los queridísimos Lobos, The Zeros, The Plugz, El Vez, Tito Larriva, Kid Congo Powers y el gran Santana —aunque nació en Jalisco. Era rock independiente, se movía libre en formato de sencillos de 45 rpm y llegó a la frontera donde empezó a diseminarse. Así surgieron en México Los Hitters, Los Náufragos, Los Apson y Los Ovnis, nuestros grupos garage en los sesenta. El relevo generacional chicano arribó con The McCharmlys, el quinteto de Santa Ana, California, encabezado por Angie Monroy que se presenta hoy en la Ciudad de México.

SU PRIMER DISCO THE McCHARLYMS, publicado en 2023 por Nu-Tone Records —la nueva Aztlán Records en el Imperio— me entusiasma porque conserva casi intacto ese sonido pop y rock californiano de los cincuenta y los sesenta. Un sonido insuflado primeramente por la melodía Beatle. Casi, porque Monroy y su grupo le dan su giro. Al sonar, parece que enciendes la radio en Los Ángeles en aquellos años y lo que sale es un doo-wop rejuvenecido. Este descendiente del rhythm and blues basado en las armonías vocales es filtrado por el oído y las palpitaciones de Angie Monroy, compositora, guitarrista y cantante de voz más dulce y cachonda que una tutsi pop. En sus canciones de rock and roll incorpora a los grupos de pop vocal de aquella época, el eco del garage / surf con reverberación y la tradición familiar de la música mexicana. Un sincretismo musical y emocional vertiginoso. Monroy no esconde su estandarte vocal que son las Ronettes, el trío que integró y produjo el loco productor y asesino, Phil Spector. Incluso les hizo el tributo “Tú serás mi baby”.

Las once canciones de The McCharlyms, o los sencillos recientes “You’ll Be Fine / Break My Heart” y “Can’t Help It” son el último grito del rock chicano para sacudirse con dulzura y darse unos arrimones cariñosos. Canciones de amor cortas y emocionantes como un boquinazo que se da sin avisar. Se siente un riesgo latente en ellas. Monroy está muy bien acompañada por el bajista Carlos Canovas, el guitarrista David Valenz, el guitarrista / tecladista Eddie Gutierrez y el baterista Bobby Greenig. Tocarán este sábado 28 en el Foro Cultural Hilvana de la Ciudad de México, como parte del Chewing Gum Weekend, con los auténticos Ovnis y Vete Al Diablo. Pura raza retro rock.