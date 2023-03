Cleptopalabras

Soy ladrona profesional. Me dedico a robar palabras. Deseo las que otros pronuncian, me entran ganas de poseer las que no conozco. Es imposible para mí controlar el impulso de tomar las que no me pertenecen, el placer que me provoca hacer mías las expresiones ajenas es inmenso, no se compara con nada. Aunque sé que no es ético ni legal, no siento culpa ni remordimientos.

No las devuelvo, me las quedo. Y no le pido perdón a nadie por el asalto lingüístico.

Me atrae el habla de las personas, me gustan no sólo por su físico o forma de pensar, no me fijo tanto en si saben bailar, cocinar o si tienen un buen empleo, incluso puede no llegarme a importar si escriben mal o con faltas de ortografía. Lo que me seduce es el uso de los vocablos, verbos, prefijos y sufijos, términos extraños, la forma particular que tiene cada uno de manifestarse.

A UNA GUAPA Y NÚBIL MUJER le arranqué arrebol mientras miraba el horizonte lejano, el sol de la tarde se proyectaba en su rostro sonrosado. Tomé bonhomía de un anciano sentado junto a mí, respiré hondo antes de pronunciarla, la exhalé, me sentí aliviada. Hice mío un largo párrafo de un hombre que daba un discurso sobre la depauperación, tenía un vocabulario variado y amplio que me convenció. Una pareja se daba ósculos en el parque en el éxtasis de la limerencia, atrapé un verso del poema de pasión que se decían en secreto, al recitarlo suspiré recordándote en ausencia. De las chismosas no quiero nada, gaznápiras, sus términos son huecos y banales. Me quedo prendada de los pocos que saben unir sílabas, ojoazulperrasoy. Un ñomblón manifestó sus ideas de una forma clara y coherente, me apoderé de su labia para convencerte de huir conmigo. Nefandas son las frases estereotipadas, pero adoro a quienes me hacen reír con un buen chiste, practico el doble sentido, cuento las patochadas como si fueran mías. Me enloquecen los que dominan varios idiomas, oui, yes, natürlich, mi favorita es saudade, te extraño.

Juego con mis serendipias, colección que he sisado, las modifico, rompo, las vuelvo a armar, formo crucigramas.

Hurté tu nombre, me fascina la forma en que lo hago plañir entre mis labios, parece un llamado melifluo.

Nefelibata, puse mi boca sobre la tuya, absorbí la lengua en la que existes. Fue un robo perfecto. Quedaste mudo, sin nada que decirme, en silencio sempiterno para mí.

* Se me bajó la represión.