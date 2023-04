La interioridad como motivo punk Los conciertos masivos de la actualidad —con audiencias que se miden por miles, toneladas de equipo,

decibeles a tope, escenografías, pantallas, efectos especiales— no han cancelado, por fortuna,

la vieja alternativa de los foros pequeños o medianos, donde la experiencia musical puede ser

distinta —y más gratificante. Así sucedió con la reciente visita del grupo australiano

de raigambre punk, Amyl and the Sniffers, al prodigar una sesión memorable en la Ciudad de México.



La interioridad como motivo punk. Fuente: youtube.com