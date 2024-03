One Love / Marley

El Rey del Reggae es tendencia por la película Bob Marley: One Love, del director Reynaldo Marcus Green, con la producción del clan Marley / Tuff Gong, el sello que cuida y distribuye la marca del artista jamaicano. La cinta cumple para el público que lo desconoce, pero se queda corta respecto al personaje que unificó al pueblo de Jamaica con la música.

Tiene el sostén documental y musical de la familia Marley, pero el director evita la sordidez que caracteriza a los guetos de Kingston. Opta por un Bob Marley descafeinado en el exilio, más cercano al símbolo sexual que fuma churros hípsters que a un músico revolucionario en conflicto, y hace un tratamiento visual maquillado con tantos filtros que hasta la pobreza se ve cálida. Se entiende que hayan limado las aristas del personaje. La cinta arranca con el atentado en su casa. Y ahí empieza su mayor problema: la edición de Pamela Martin cuenta la vida del músico en un ir y venir de flashbacks que remiten a su infancia y su juventud, postales que brincan del presente al pasado y de regreso sin contexto ni referencia. Pretende abarcar todo, pero no aclara nada: ni el conflicto político en Jamaica, ni los orígenes cafres y rastas de Marley, lo que le permitía codearse con todos los bandos. Su iniciación rastafari es una escena pacheca del Rey León. Tampoco queda claro el origen musical del reggae, pero sí aborda la explotación que obligaba a los músicos a dejar la isla.

La película de Marcus se basó en el documental Marley, del director Kevin McDonald, también producido por Tuff Gong y el clan Marley en 2012. Es el material más completo sobre el Rey del Reggae, realizado para una audiencia que ya conoce su música y profundiza en los orígenes y motivos sociales, religiosos, políticos, musicales y personales de Marley, con entrevistas a las esposas, novias e hijos, así como a personalidades del calibre de Bunny Livingston, Peter Tosh, Jimmy Cliff, Chris Blackwell y Lee Scratch Perry, quienes explican la evolución del calypso - ska - rocksteady - reggae - dub - ragga y confirman la condición de ser músico explotado y rasta perseguido en Jamaica.

La Onda Jamaiquina surgió en los cincuenta, disc jockeys que recorrían los guetos animando bailes de cafres y rastas a ritmo del rock jamaiquino. La primera película sobre los músicos de Jamaica, The Harder They Come, es del director Perry Henzell, producida por Chris Blackwell –quien llevó el reggae a Inglaterra y Estados Unidos– y la protagoniza Jimmy Cliff en 1972. Es cruda y

sórdida: Ivanhoe llega a Kingston en busca de trabajo y consigue uno como cantante de reggae. Graba “The Harder They Come”, se vuelve un éxito, pero tiene un pleito con el productor y lo pierde todo. Sobrevive como díler y termina matando a los policías que lo siguen. Los rastafaris seguidores de Marcus Mosiah Garvey y Haile Selassie han sido santos, inadaptados, revolucionarios, parias, delincuentes y atracción turística. Pero nunca han dejado de ser la conciencia negra de Jamaica.