En el panal de Alfonso Reyes

A Jorge Vázquez González, José Celso Garza, Víctor Díaz Arciniega y Fernando Curiel †

A Fernando Benítez (1912-2000) lo conocí un lunes a fines de 1974 en casa de Vicente Rojo y de su esposa Albita, en compañía de Carlos Monsiváis y de alguna otra persona que no recuerdo. Como éste me había integrado a la redacción del suplemento La Cultura en México de la revista Siempre!, me citó en casa de su amigo, el pintor y diseñador encargado de la coreografía editorial de ese suplemento, que el autor de Días de guardar había “heredado”, junto con José Emilio Pacheco, del legendario periodista que venía de trabajar en diarios como El Nacional y que más tarde se integraría al proyecto del Unomásuno.

La sala de redacción del suplemento Sábado fue el otro espacio en que encontré, en compañía de mi maestro Huberto Batis, a Fernando Benítez. También me tocó saludarlo en diversos momentos en los pasillos del Fondo de Cultura Económica, donde publicó muchos de sus libros, desde La ruta de Hernán Cortés hasta El rey viejo... Sabía que había publicado una especie de enciclopedia vivida de las culturas aborígenes mexicanas, en la serie en varios tomos Los indios de México, que para él fueron como sus maestros en el conocimiento del otro México, o de los otros rostros del continente llamado México. Una de las figuras mexicanas que lo acompañaba en este interés era el filósofo Luis Villoro. Era un conocedor de la historia colonial mexicana y americana, y fue —no faltaba más— un personaje de la cultura mexicana cuya silueta risueña aparece en Cristóbal Nonato, la novela de su amigo Carlos Fuentes.

José Emilio Pacheco trazó un perfil suyo en “Fernando Benítez en el medio siglo”, publicado el 28 de febrero de 2002 y recogido en Inventario. Su ponderación de Benítez como el creador del periodismo cultural mexicano no es en modo alguno inexacta.1 Pacheco recuerda que el “adolescente Benítez iba a leerle por las tardes” al cronista don Luis González Obregón, que “había sido discípulo de Altamirano”. También que Benítez publicó “sus primeros artículos en la Revista de revistas en la que había colaborado Ramón López Velarde”.2

A la mirada de Alfonso Reyes, que día a día escribió su Diario durante décadas, no le podía pasar inadvertida la figura de Fernando Benítez. Se presenta aquí una breve selección de los tramos en que aparece el periodista en los tomos VI y VII del Diario de Alfonso Reyes:3

México, martes 24 de junio 1947

Mando a Fernando Benítez, de El Nacional, seis sonetos de “Charla en sonetos”. ¡A ver qué pasa!4 No es la poesía que aquí usan... (t. VI, p. 84).

México, viernes 27 junio 1947

[...] Vino Pepe Moreno Villa y me contó cosas raras. Después que Fernando Benítez, al entrar a dirigir El Nacional,5 levantó mucho el nivel del diario e hizo en un instante de la edición dominical la mejor revista literaria de México, parece que la ha dejado en manos de su secretaria Elvira no sé qué, que le devuelve a Pepe un artículo “porque acá en América tenemos otra idea del matrimonio”!!! ¡Y yo que les envié siete viejos sonetos! ¡A ver si no les gustan a doña Elvira...! (t. VI, p. 87).

México, jueves 17 febrero 1949

Entregué a Benítez para Novedades artículo “Presentación de Grecia” y fragmentito III rapsodia Ilíada, trabajando como loco... (t. VI, p. 276).

México, jueves 24 febrero 1949

De tarde, y hasta la medianoche, viene Fernando Benítez, que me hace leerle muchos inéditos, y me trae el suplemento literario de Novedades, precioso, sobre Grecia, del próximo 27 de febrero, con mi “Presentación de Grecia” y mi fragmento homérico... (t. VI, p. 277).

México, martes 26 abril 1949

A petición de Fernando Benítez le enviaré mañana para el suplemento dominical de Novedades las primeras páginas de mi Parentalia, llamándoles “Introducción a las memorias”. Estoy con mi Goethe en Italia... (t. VI, p. 288).

México, martes 31 enero 1950

[...] Amplío tres meses pensión a Fernando Benítez.6 Parece que tuve éxito en mi recomendación a Villoro para catedrático en Michoacán, Universidad, Morelia... (t. VI, pp. 340-341).

México, sábado 7 julio 1951

[...] Mando carta urgente a Fernando Benítez diciéndole que no puedo aceptar el homenaje que quiere hacerme dedicándome un suplemento literario de Novedades, por ningún motivo... (t. VI, p. 461).

México, domingo 8 julio 1951

Fernando Benítez no quiere prescindir de dedicarme unas páginas del suplemento literario de Novedades. A medio día viene José Moreno Villa a tomarme unos bocetos para ilustrar su propio artículo... (t. VI, p. 462).

México, domingo 14 octubre 1951

[...] Sale en el suplemento de Novedades (7 octubre 1951) un “homenaje” a mí dedicado, objeto de viva emoción, por diligencia del director del suplemento Fernando Benítez y de Henrique González Casanova. Mal escogidos los versos míos. Generosos artículos de varios amigos. Espléndidas fotos (muchos errores en las fechas), que Manuelita dio a Henrique. Bellos dibujos de Elvira Gascón... (t. VII, pp. 5-6).

México, miércoles 14 mayo 1952

Encerrado, respirando algo mal desde ayer... Visitas vespertinas: [...] Benítez que viene a despedirse pues se va a París, y a quien acompaña en su visita Manuel Calvillo. El pobre Fernando me irrita un poco, porque se pone a decir idioteces sobre Menéndez y Pelayo, que yo no le tolero... (t. VII, p. 72).

México, viernes 2 enero 1953

[...] Fernando Benítez me cuenta sus viajes, me trae su libro en inglés y recuerditos chinos...7 (t. VII, p. 131).

México, jueves 5 marzo 1953

Inauguro en El Colegio Nacional mi curso de este año sobre filosofía griega, y allí entrego a Fernando Benítez fotos para lo que ya le di de Historia Natural das Laranjeiras, y el nuevo fragmento (“Aguja de las playas”) con mis dibujos cartográficos... (t. VII, p. 143).

México, jueves 26 noviembre 1953

[...] Apremiado por Fernando Benítez para enviarle algo al suplemento de Novedades, le envío El panal rumoroso de Mandeville, nota y paráfrasis... (t. VII, p. 201).

Cuernavaca, miércoles 2 diciembre 1953

Antes de salir de México, ante su insistencia por contar con nuevas colaboraciones mías para el suplemento de Novedades, le dejé a Fernando Benítez, sin pensarlo bien, El panal rumoroso de Mandeville (mi paráfrasis). Me arrepentí por buenas razones. Lo he mandado retirar, y le envío en cambio un largo ensayo en varios artículos que estoy haciendo aquí, “Humanismo y oriente”... (t. VII, p. 202).

México, domingo 5 octubre 1958

[...] He mandado a Benítez, para suplemento de Novedades, número de aniversario, el Proemio de mi segundo libro de recuerdo (Albores) con el título: “El Monterrey en que nací”. Día muy malo, tarde Alex y Bernardito y compañía... (t. VII, p. 674).

México, viernes 25 diciembre 1959

Amanecí mal, pero me compuse con medicinas Cesarman. Meche MacGregor agradece por teléfono artículo sobre Genaro. Fernando Benítez, El rey viejo [,] me mataron...8 (t. VII, p. 774).

Notas

1 Cf., José Emilio Pacheco, Inventario III, 1993-2014, Era, México, 2017, pp. 397-401.

2 Ibid.

3 Agradezco a mis colaboradoras Mirna del Carmen Martínez y Cristina Villa la ayuda en la elaboración de este artículo. Anoto que en la edición del Diario de Alfonso Reyes, bajo la coordinación general de José Luis Martínez, participaron las siguientes instituciones: FCE, UNAM, UAM, Academia Mexicana de la Lengua, El Colegio Nacional, Conaculta-INBA, El Colegio de Mexico y la Universidad Autónoma de Nuevo León. El tomo VI, 1945-1951, fue editado y anotado por Víctor Díaz Arciniega; el tomo VII, 1951-1959, por Fernando Curiel, Belem Clark de Lara y Luz América Viveros de Anaya. De ahí provienen las siguientes notas.

4 El suplemento La Semana Cultural, del periódico El Nacional, acababa de ser creado por iniciativa de Fernando Benítez, director de ambos; fue la primera en su larga lista de publicaciones culturales.

5 Reyes se refiere a la tarea que Fernando Benítez había realizado dentro del periódico gubernamental El Nacional, fundado en 1929 y vinculado entonces directamente con el Partido Nacional Revolucionario (PNR); para 1947 y por el resto de su vida, este diario dependió de la Secretaría de Gobernación [...] La secretaria de Benítez, Elvira Vargas, contaba entonces con prestigio y fama en el ambiente periodístico; respecto a la discrepancia sobre la “idea del matrimonio” entre ella y Moreno Villa... nos quedamos con la curiosidad.

6 Según refieren C. E. Lida y J. A. Matesanz, durante la década de 1950 Alfonso Reyes desempeñó un peculiar mecenazgo de la vida literaria mediante “pensiones” o becas otorgadas por El Colegio de México. Como Fernando Benítez, también recibieron apoyo Huberto Batis, Emmanuel Carballo, Luis Cardoza y Aragón, Luis Cernuda, Alí Chumacero, Ricardo Garibay, Jorge Hernández Campos, Tomás Mojarro, Augusto Monterroso, Marco Antonio Montes de Oca, Angelina Muñiz, Octavio Paz, Alejandro Rossi y Juan Rulfo, entre otros.

7 Reyes debe referirse a Fernando Benítez, In the Footsteps of Cortes, Nueva York, Pantheon, 1952. Ese año de 1953, Benítez publicó China a la vista, Ediciones Cuadernos Americanos, México, 217 pp.

8 Fernando Benítez había publicado, pocos meses antes, dos ediciones de la novela El rey viejo (Letras Mexicanas, núm. 52 y Colección Popular, núm. 6, ambas del Fondo de Cultura Económica), en que narra los postreros días y el asesinato del presidente Carranza.