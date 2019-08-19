Exesposo de Amy Winehouse amenaza con vender fotos íntimas de la cantante

Blake Fielder-Civil, exesposo de Amy Winehouse ofreció en venta fotografías íntimas de la cantante a The Sun.

“Pongan el precio... Tengo muchas fotos íntimas de Amy y yo. También les contaré todo lo que sucedió y hablaré sobre la familia, especialmente Mitch (Winehouse, el padre de Amy)”, aseguró el periódico británico, quien rechazó negociar con Fielder-Civil.

La familia de la cantante británica teme que su expareja tenga en su poder cuadernos con letras de sus canciones y lucre con ellas.

Además de negociar con las imágenes, Blake planea escribir una autobiografía en donde hablará de su relación con la cantante, utilizando un escritor fantasma.

“Blake se ha rebajado a un nuevo mínimo al ofrecer vender fotos de Amy en este momento. Es lo último que la familia necesita o quiere y podría ser muy doloroso. Han escuchado sobre el libro y las afirmaciones de Blake de que aún hay mucho más material nuevo por publicar que aparentemente espera revelar”, aseguró una fuente cercana.

http://www.youtube.com/watch?v=9wFUAnhfD_o

Polémica relación con Blake

En 2005, Amy Winehouse y Blake Fielder-Civil se conocieron en 2005 en un bar de Londres. El flechazo entre ambos fue de inmediato y aunque los dos tenían pareja continuaron con su romance.

Finalmante semanas después Amy e rompería con su novio de ese entonces, George Roberts y Blake con su novia y así ambos formalizarían su relación.

Tiempo después, Amy Winehouse se tatuó “Blake” en su pecho, a la altura de su corazón. Sin embargo, después de varios meses de relación, Blake puso fin a la relación para volver con su antigua novia, con la que estaba recientemente engañando a Amy y a la que había engañado y dejado meses atrás para estar con la cantante.

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Desde su ruptura en 2005, la cantante pasó por un período de consumo de pastillas para la depresión, violentos cambios de humor y pérdida de peso debido a la bulimia en la que había recaído por la depresión.

Un años después, la cantante rompió su relación con Alex Clare para darse una segunda oportunidad con el hombre al que ella consideraba como el amor de su vida, Blake Fielder-Civil en 2007, con quien se casó meses después en Miami.

Desde entonces la vida de Amy Winehouse empieza a ser objetivo principal de la prensa rosa debido a los escándalos organizados por el tóxico matrimonio, el cual empieza un período de agresiones mutuas y consumo de drogas en exceso.

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Winehouse, la Diva del Soul

Amy Jade Winehouse , también conocida como la Diva del Soul, fue una cantante y compositora británica destacada por sus mezclas de diversos géneros musicales, entre los que destacan el jazz, R&B, soul y ska.

Sus constantes problemas legales, su adicción a las drogas y al alcohol, y sus complicaciones médicas derivadas de su comportamiento autodestructivo fueron fuente de titulares desde el año 2007.

Fue encontrada muerta en su apartamento el 23 de julio de 2011, a los 27 años de edad, tras sufrir un colapso ante el síndrome de abstinencia. Esto se reveló meses después de su muerte, que en un principio fue asociada a sus múltiples adicciones.

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