Ana Bárbara revela que el hijo de Mariana Levy la grabó para vender el video; él lo admite | VIDEO

Ana Bárbara habló de su distanciamiento con José Emilio Fernández, el hijo de Mariana Levy con su ex esposo José María Fernández ‘El Pirru’. La cantante reveló que fue una traición por parte de su hijastro lo que rompió con la relación que había entre ellos.

Ana Bárbara habla de la traición de José Emilio

“Él fue a mi casa, que es su casa, de mis cinco hijos, y me grabó”, dijo Ana Bárbara. “Me grabó a mí y trató de vender la nota”, afirmó sobre el motivo que la distanció de José Emilio Levy en el pasado, contrario a la versión que se había manejado anteriormente.

“Lejos de pedirme perdón, fue y distorsionó todo con una bola de estupideces para cambiar la atención a otra cosa, a otro lado. No, yo también soy humana y soy una madre dolida y mi pecho no es bodega. Se acabó, no voy a hablar más…”, añadió.

Tras romper en llanto, la cantante explicó: “No lo había querido decir porque ya estoy harta”, reveló, sin dar mayores detalles en torno al contenido de la grabación.

José Emilio Fernández admite haberlo traicionado

En un encuentro con los medios de comunicación, el joven reaccionó a las declaraciones de la intérprete de ‘Bandido’ y admitió que sí lo hizo, aunque señala que actualmente no cuenta con la grabación que se menciona.

“Voy a ser honesto, como siempre lo he hecho, lo intenté, intenté vender una nota de Ana Bárbara, cosa que no era nada malo y, la razón por la que la intenté vender, era para comer, yo tenía 17 años, mi papá me había abandonado, no tenía a nadie, tenía la desesperación de comer y por eso lo hice”, indicó.

A pesar de ello, indicó que después de eso no hubo ningún tipo de confrontación sobre el tema y también aseguró que en el video, no pasaba nada fuera de lo común. “Yo le agradezco a ella todo, a Ángel no le agradezco nada. El tema es con Ángel, no con ella”, señaló el actor.

En ese sentido, aseguró no arrepentirse de las declaraciones sobre la pareja de su madrastra: “No me voy a arrepentir de eso, que es verdad, he estado llorando todo el fin de semana, más porque (Ana Bárabra) dijo que lo que yo decía era una ´bola de estupideces´, pero si yo estuviera diciendo una bola de estupideces, entonces su mamá y su hermano también (las dicen)”.

Cabe mencionar que en el pasado, José Emilio Levy señaló que su distanciamiento con Ana Bárbara estaba relacionado con el actual esposo de la cantante, Ángel Muñoz, a quien acusó de haber maltratado a su hermano en el pasado, algo que la cantante y su pareja han negado.