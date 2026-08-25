Consuelo Duval: La comedia tiene que transformase para no lastimar

Consuelo Duval y Mario Bezares, dos figuras de la comedia mexicana que regresan a la ficción con la nueva serie Hotel todo incluido, reconocen que las formas de hacer reír a las audiencias han cambiado, pues recursos que durante años fueron habituales, como burlarse del físico de alguien o recurrir al bullying, hoy deben replantearse.

“Qué bueno que nuestros ojos pueden ver que el humor que lastima a otra persona no es humor”, afirma Consuelo Duval en entrevista con La Razón. Mario Bezares coincide en que quienes pertenecen a la vieja guardia deben aprender de las nuevas generaciones: “Tenemos que adaptarnos a las cosas que estamos viviendo”. Esa mirada acompaña su regreso a la ficción con Hotel Todo Incluido, que llega a ViX el 28 de agosto.

El Dato: es una precuela de Infelices por siempre. Se grabó en Bilbao, con temperaturas de hasta menos 4 grados.

La actriz considera que la transformación no implica perder la esencia.

“La comedia es una fórmula que es una tragedia que la llevas a diferentes situaciones y niveles”, explica. Para ella, “la clave está en conservar la capacidad de observar las situaciones cotidianas y convertirlas en una experiencia compartida con el público”, dice.

“Amo y me encanta la comedia de situación y su esencia sigue siendo la misma”, señala Consuelo Duval, aunque reconoce que “las sensibilidades de los seres humanos han crecido muchísimo. Obliga a distinguir entre una broma y aquello que puede convertirse en una agresión. Entonces hay que aprender esa diferencia, que también forma parte de la evolución del género”.

Con ese espíritu llega la producción Hotel Todo Incluido, en la que Consuelo Duval vuelve a interpretar a María José, personaje que conoció en la película Infelices para siempre. “Han pasado los años, escribió dos libros que le hacen mucha mella al personaje de Sebastián, que va a ser el gerente del hotel Amalaya del Río”, cuenta.

El encuentro entre ambos personajes lleva la historia hacia la fantasía. “Mi hija le da el hechizo de cumplirle a todos los huéspedes sus sueños”, explica. A partir de ahí, describe la producción como “una historia de realismo mágico, con mucha comedia de situación y con muchos enredos”.

La actriz también disfruta el encuentro con nuevas generaciones, particularmente porque su hija Paly Duval comparte historia con José Eduardo Derbez, hijo de Eugenio Derbez, con quien Consuelo Duval trabajó en La Familia P. Luche.

“Fueron las generaciones de los Derbez, pero también las de los Duval”, comenta. “Mi hija hace un personaje que es un poquito la novia de Sebastián, interpretado por José Eduardo. Entonces ahora nuestros hijos están de novios. Es como un choque en el tiempo”, comenta.

Mario Bezares, por su parte, enfrenta con entusiasmo una nueva etapa profesional. Hotel Todo Incluido representa su incursión en este formato. “Es mi primera serie y estoy totalmente fascinado y feliz de la vida. Estar en otro país como Bilbao, con una familia tan bella que nos llevamos increíblemente bien, es el mejor regalo que Dios me pudo haber dado”, asegura.

También reconoce un vínculo particular con José Eduardo. “Con Eugenio Derbez trabajé en el programa de ¡Anabel!, estuvimos ahí compartiendo. Ahora, al coincidir con su hijo, encuentro una característica que permanece en la familia: El gen Derbez es impresionante porque tienen una vis cómica”, destaca.

Sobre su compañera de reparto, el también presentador Mario Bezares agrega: “Con Consuelo Duval, el simple hecho de que se paren y se vean los dos ya te dio risa porque son maravillosos”.

Pero el comediante también reconoce que los códigos con los que se formó cambiaron. “Nosotros somos de la vieja guardia, de toda una comedia principalmente de pastelazo, de bullying, de jugar con los cuerpos, de reírte de todas las cuestiones”, recuerda.

Ahora, sostiene, es “buscar la combinación de las nuevas generaciones, de ese ímpetu que tienen y los deseos de hacer cosas increíbles”. Y no lo ve como una imposición, sino como parte del aprendizaje: “Constantemente estamos aprendiendo y evolucionando”.