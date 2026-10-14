Hombres G revive sus mejores años en el Auditorio Nacional

Más de cuatro décadas después de conquistar al público, Hombres G conserva intacta la capacidad de convertir cada concierto en una celebración de la memoria, el amor y la amistad. La noche de ayer, la banda española regresó al Auditorio Nacional con su Tour Los Mejores Años de Nuestras Vidas, dispuesta a demostrar que sus himnos siguen vivos en varias generaciones de mexicanos.

A las 20:42 horas, David Summers, Rafa, Javi y Dani subieron al escenario para abrir con “Voy a pasármelo bien”, el primero de los cuatro conciertos programados en el recinto. Los acordes iniciales desataron gritos y aplausos. Al frente, el vocalista dio la bienvenida con una promesa que marcó el espíritu de la noche: “Pasarlo de puta madre”.

“El ataque de las chicas cocodrilo” y “Una mujer de bandera” mantuvieron la energía del concierto, mientras “Solo otra vez” ofreció una sorpresa al ser interpretada después de varios años. Más adelante, “Chico, tienes que cuidarte” dio paso a un mensaje de agradecimiento del vocalista.

El Dato: DE MANERA reciente, anunciaron un documental oficial, un nuevo álbum de estudio y la gira internacional.

“Gracias, amigos, no saben cómo queremos este país y esta ciudad. Siempre con este público tan maravilloso. Estar en esta ciudad es muy especial, nos sentimos mexicanos cada vez que venimos aquí”, expresó David Summers.

La parte romántica llegó con “Si no te tengo a ti”, “Un par de palabras”, “Te necesito”, “Dos imanes” y “¿Qué soy yo para ti?”, temas que evocaron distintas etapas de la trayectoria del grupo español. Antes de interpretar la clásica “Te quiero”, Summers la describió como la canción más bonita de la agrupación.

La banda también presentó “Gilipollas”, su más reciente sencillo, que formará parte de su próxima producción discográfica. La novedad convivió con un repertorio que ha acompañado a sus seguidores durante décadas, sin perder de vista el presente musical de los músicos.

“Indiana”, “Nassau”, “Suéltate el pelo” y “Visite nuestro bar” imprimieron un ritmo festivo a la velada. Después, “Marta tiene un marcapasos” se convirtió en uno de los momentos más significativos: la canción fue interpretada a capela por los asistentes, antes de que los músicos abandonaran momentáneamente el escenario.

El Tip: LOS PRÓXIMOS conciertos en el Coloso de Reforma son el 14, 16 y 18 de octubre, luego la banda viajará a Zapopan, Jalisco, para presentarse el 20 en el Auditorio Telmex.

El regreso estuvo marcado por “Los mejores años de nuestra vida” y “Temblando”. Las luces de los teléfonos iluminaron el Auditorio Nacional mientras Summers entonaba una de las frases más reconocibles de esta última canción: “Pero tú sólo dices: voy a colgar”.

La melancolía dio paso nuevamente a la fiesta con “Venezia”, en la que Javi destacó con su batería y su voz, llevándose una ovación. Para el cierre, la agrupación reservó uno de sus temas más emblemáticos: “Devuélveme a mi chica”, que puso el broche final a una noche dedicada a celebrar su legado musical.

Con clásicos, baladas y nueva música, Hombres G reafirmó su vínculo con México en el Auditorio Nacional. Una velada en la que el paso del tiempo quedó suspendido por unas horas, al ritmo de canciones que siguen formando parte de la memoria de varias generaciones.