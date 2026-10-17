Los Bukis regresan a la pantalla grande

El secretario de Turismo de Michoacán, Roberto Monroy, El Buki y su familia.

En Morelia, Michoacán

Marco Antonio Solís encabeza la reunión de la agrupación Los Bukis con la versión remasterizada de su filme Cómo fui a enamorarme de ti. La función especial recupera una historia que llegó a las salas hace más de tres décadas.

Los Bukis volverán a encontrarse con el público en la pantalla grande. Marco Antonio Solís y otros integrantes de la emblemática agrupación michoacana se reunirán este sábado en el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) para presentar la versión remasterizada la película dirigida por Sergio Olhovich que marcó el paso de la banda por el séptimo arte.

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El encuentro tendrá lugar hoy a las 16:30 h en el Teatro Mariano Matamoros, como parte de la programación de la edición 24 del FICM. La exhibición es una oportunidad para reencontrarse con una producción protagonizada por los músicos, estrenada en México el 21 de mayo de 1991, hace más de 35 años.

51 Años de trayectoria tiene la agrupación Los Bukis

El propio Marco Antonio Solís confirmó su asistencia a través de sus redes sociales e invitó a sus seguidores a acompañarlo en esta función especial. La emoción por el reencuentro ha sido tal que los boletos se agotaron poco después de ponerse a la venta, según medios locales.

La cinta combina ficción y elementos de la trayectoria musical de la banda. La historia sigue al grupo en una gira por México, mientras su vocalista se ve envuelto en un romance con una mujer misteriosa y los músicos enfrentan a un empresario que pretende apropiarse de su música.

La película reúne a Marco Antonio Solís, Joel Solís, Eusebio Cortez, Roberto Guadarrama, José Guadarrama y Pedro Sánchez, entre otros integrantes. Su relanzamiento ocurre en un momento significativo pues la agrupación prepara conciertos de despedida para diciembre.

El cantautor michoacano también estuvo presente en la inauguración del FICM, ayer, donde compartió la alfombra roja con figuras del cine nacional. El artista asistió acompañado por su esposa, Cristy Solís, y su hija Mar Solís.