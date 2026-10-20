Gael García Bernal cuestiona austeridad cultural y falta de apoyos

El también director, ayer durante la conferencia en el festival de cine

En Morelia, Michoacán

El cineasta Gael García Bernal y representantes de Ambulante, gira de documentales, advirtieron que la austeridad presupuestal ha golpeado a los proyectos culturales colectivos y llamaron a recuperar el interés por el cine documental, durante la conferencia de Ambulante en el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM). Defendieron la necesidad de conseguir recursos, formar públicos y llevar las películas a comunidades de todo el país.

“Uno de los lugares que siempre es más sacrificable es el de la cultura y la educación”, señalaron al hablar de las dificultades que enfrenta el sector. Cuestionaron las condiciones para sostener iniciativas independientes y la falta de financiamiento para mantenerlas.

“La austeridad está marcada”, expresó Gael García al reconocer que conseguir patrocinios se ha convertido en un obstáculo. En un entorno donde las marcas encuentran más atractivo invertir en contenidos para redes sociales que respaldar proyectos culturales, sostener una gira documental exige buscar nuevas alianzas y alternativas de financiamiento. “Ha sido increíblemente complicado”, reconoció.

El Dato: Se anunció el Premio Ambulante-Eugenio Polgovsky para concluir la posproducción de un documental.

Pero para los fundadores de Ambulante, el problema no se limita al dinero público o privado. La asistencia a las funciones es indispensable para que el documental encuentre su lugar entre los espectadores. “Si no hay ese otro componente, si no hay el público que vaya a ver más películas, pues esto deja de existir”, advirtió.

Incluso hicieron un llamado personal a recuperar el hábito de asistir al cine. “A mí me gustaría ver más documentales en el cine, sin duda, debo de hacerlo y quiero hacer el esfuerzo”, expresó García Bernal, al reconocer que la responsabilidad de acercarse a estas obras también corresponde a quienes forman parte de la industria.

Sobre todo, insistieron en que las salas ofrecen una experiencia distinta a la de consumir contenidos desde un teléfono. “Hay que inculcar a los jóvenes y a los adultos también” el gusto por entrar a una sala, desconectarse de las redes sociales y compartir una película con otras personas.

“Encerrarte en un lugar, desaparecer de alguna manera del mundo de las chingadas redes, salir un poquito de todo esto y poder concentrarte”, describió Gael García, al hablar de la posibilidad de vivir una historia sin distracciones. La experiencia, añadieron, permite encontrarse con gente desconocida, dejarse atravesar por una película y salir con algo que después pueda compartirse con los demás.

Por su parte, Itzel Martínez del Cañizo, directora de Ambulante, explicó en la conferencia que hacer circular el cine alternativo y nacional no es responsabilidad exclusiva de los festivales ni de las instituciones culturales, sino una tarea compartida entre organizaciones y comunidades.

“La visión descentralizadora sigue al centro de la toma de decisión”, sostuvo al recordar que la gira nació con la intención de llevar las películas hasta donde están las personas, en lugar de obligar a las comunidades a trasladarse a las capitales fílmicas.