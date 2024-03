Las 5 FOTOS de Shakira donde demuestra que los años no pasan por ella

No cabe duda que los años no pasan por Shakira, pues aunque tiene 47 años, la mujer mantiene el rostro joven, hermoso y tierno que la caracterizó en sus primeros años como artista. Asimismo, en su físico no se refleja el nacimiento de sus dos hijos Milán y Sasha, pues se muestra esbelta y tonificada en todo momento.

Generalmente, conforme pasa el tiempo, se comienzan a marcar las líneas de expresión, así como a colgarse algunas partes de la piel. Sin embargo, esto no sucede con Shakira quién luce tan fresca como nunca. En definitiva la diva latina por excelencia nos demuestra que la edad es solo un número y que en ella, es lo que menos importa en estas cinco fotos que te harán perder la cabeza por la colombiana y su belleza.

5 fotos que demuestran que Shakira luce igualita que hace 20 años

En definitiva, Shakira era en los años 90s toda una rockstar colombiana, quién llevaba el cabello negro, su tono natural, y llevaba la misma actitud relajada de siempre al momento de estar frente a la cámara, sin importar cómo fuera. Si bien la artista ha cambiado el color de su cabello y ha adelgazado un poco desde ese entonces, en realidad no hay demasiado cambio entre su versión veinteañera y la actual. Mantiene la misma sonrisa y la misma figura curvilinea que la ha caracterizado desde siempre, aunque eso sí, ahora es más sensual que nunca.

Shakira luce más hermosa que nunca. Foto: Instagram

Incluso en sus ratos más casuales, Shakira destaca por su gran porte con lo cual demuestra que la ropa es solamente un accesorio. ¡Así es cómo se luce un conjunto deportivo!

Shakira demuestra todo lo que puede hacer con un outfit deportivo. Foto: Instagram

En la playa, Shakira también luce espectácular, juega en la arena y modela sus trajes de baño con naturalidad mientras disfruta del mar a su lado.

Shakira en la playa. Foto: Instagram

Pero cuando es momento de trabajar, Shakira no teme utilizar la ropa en tendencia para las artistas pop donde destaca su figura por completo. No escatima en asegurarse de lucir todos y cada uno de sus atributos en las alfombras rojas y sobre los escenarios.

Shakira en los VMAs 2023 Foto: Instagram

Y cuando baila, mientras que sus caderas no mienten, sabe lucir espectácular en cada movimiento. En definitiva, no pasa la edad por Shakira.