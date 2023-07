¿Anahí podría perder el oído tras accidente en el tímpano? 'Todavía no escucho'

La cantante Anahí sigue recuperándose tras haberse perforado el tímpano durante uno de los ensayos para la gira de RBD. Y sus fans temen que la artista pierda por completo el oído, ya que las publicaciones de ella han encendido las alarmas.

Anahí publicó en redes sociales un preocupante mensaje en el que señaló que después de varios días todavía no escucha y los doctores están preocupados.

"Todavía no escucho y eso no le encanta al doctor pero debo empezar a escuchar pronto, sé que así será. En verdad mil gracias por todos los mensajes y preguntas. Yo les juro q daré todo en ese tour, de eso no tengan duda. Si no está al 100 ese oído, tenemos otro! Nada nos frena!", fue el mensaje de la cantante en las redes sociales.

Mensaje de Anahí en redes sociales Foto: Especial

Por su parte su esposo el político Manuel Velasco descartó que Anahí fuera a perder el oído por completo y declaró que el doctor le dijo a la cantante que podría tardar tres meses en desinflamarse su herida y cicatrizar por dentro.

El esposo de la artista contó que Anahí sigue en tratamiento y que todavía no le pueden limpiar la sangre que tiene dentro, por ahora la integrante de RBD está siguiendo las indicaciones del doctor, dijo.

¿Anahí cancelará su gira con RBD?

Asimismo, Manuel Velasco contó que Anahí no tiene planeado cancelar su participación en la gira de RBD, comentó que sus dos hijos están emocionados porque la van a acompañar al tour, además de que los entusiasma verla sobre el escenario.

El esposo de la cantante dijo que Anahí no ha pensado en demandar a la persona que le perforó el oído, pero él considera que sí es objeto de demanda por el daño que le causó.