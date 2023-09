Andrea Legarreta y Galilea Montijo defienden a Wendy Guevara de Libertad Palomo; 'para todos sale sol'

Ante la polémica que envuelve a Wendy Guevara y a Libertad Palomo, las conductoras de "Hoy", Andrea Legarreta y Galilea Montijo llevaron el tema a la mesa de su programa, y defendieron a la ganadora de La Casa de los Famosos. "Para todos sale el sol en esta vida", aseguró Galilea Montijo.

La polémica entre la influencer y la actriz surgió luego de que Palomo asegurara que no está de acuerdo en que se diga que Wendy le abrió las puertas a la comunidad trans: "No estoy ni tantito de acuerdo que digan que Wendy nos está abriendo las puertas a las personas trans, no. Yo creo que llegaron por lo menos 30 años tarde a la fiesta", sentenció.

Ante las declaraciones de Libertad Palomo, la prensa solicitó a Wendy emitir su opinión al respecto, a lo que la ganadora de La Casa de los Famosos dijo: "Las palabras se las lleva el viento, mi amor, yo sé lo que soy, lo que he hecho, sé que muchas personas se sienten identificadas conmigo y lo que diga una persona por ahí son palabras y las palabras ya sabes que salen sobrando".

Andrea Legarreta y Galilea Montijo defienden a Wendy Guevara

Fue en el programa hoy que las conductoras salieron en defensa de la influencer leonesa. Señalaron que hay personas que hacen comentarios en su contra porque personajes como ella ahorita tienen foco: "¿Por qué le agarró cizaña a Wendy? Para todos sale sol en esta vida. Cada uno tiene un sueño", dijo Montijo.

Ante este cuestionamiento, Legarreta respondió: "Es que son personajes que están de moda, brillando. Entonces pues de pronto empiezan a surgir hay algunos para llamar la atención. Pero no está padre", puntualizó.

"Es que, ¿qué haces? ¿Demandar? Creo que Wendy y yo estaríamos todos los días y no, que hueva", agregó Galilea Montijo. Por su parte, Andrea Legarreta agregó que la integrante de Las Perdidas "está en los cuernos de la Luna. Es querida, está triunfando y la que soporte".

