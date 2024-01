Anuario: “El Ariel a ópera prima es algo que no dejo de celebrar”

Con su ópera prima, Huesera, Michelle Garza Cervera nos tomó por sorpresa, ofreciendo una mirada distinta de la maternidad y profundizando en lo que significa ser mujer; la cinta feminista de horror ganó premios en festivales de cine de todo el mundo y tuvo 17 nominaciones al Premio Ariel, ganando cuatro. Además, la realizadora dirigió un capítulo de la serie La hora marcada y ha comenzado a preparar sus siguientes títulos, que la llevarán a trabajar en nuevos territorios geográficos y creativos. La también guionista charló en exclusiva con La Razón sobre sus logros en los últimos meses y lo que viene para su carrera.

¿Cómo te sientes con todo lo que te pasó este año con Huesera? No deja de sorprenderme, tenemos más de 40 premios que la película ha acumulado a lo largo de festivales y premiaciones, ha sido una etapa de mucha reflexión y celebración, sobre todo de darme cuenta de que valió la pena tanto tiempo de preparación en mi ópera prima. Y ahora es una etapa de análisis de hacia dónde quiero dirigir mi carrera como directora y guionista.

¿Hay algún premio o festival que recuerdes más en particular o que haya tenido un significado especial para ti? En el Festival de Torino ganamos Mejor Película de la Sección de Género (terror) y uno de los jurados era Mario Bava, significó muchísimo para mí ya que es uno de los cineastas más importantes de Italia del género. Por supuesto que el Citizen Kane de mejor ópera prima en el Festival de Sitges porque yo considero a Sitges como la meca del cine de género y me fue muy significativo que se reconociera mi trabajo.

Recientemente estuviste nominada en los Gotham Awards y fuiste a la ceremonia, representando al cine mexicano, ¿cómo te sentiste en esa premiación? Fue muy impresionante porque estaban muchas de las estrellas más conocidas de Hollywood, estar en la alfombra roja y ver pasar a Margot Robbie fue una locura, pero lo tomé como una experiencia más en un camino largo de aprendizaje, fue un honor.

¿Cómo te sientes ahora que eres una ganadora del Ariel? Justamente los estoy viendo en este momento (sus premios), están aquí en mi sala y justo hoy los limpié (risas). La verdad es que muy orgullosa, para mi coguionista Abia Castillo y para mí ganar Mejor Guion en nuestra ópera prima no es cualquier cosa, significa que todo el trabajo que invertimos en este proyecto valió toda la pena y reafirma una vez más mi visión de mi perspectiva al respecto del cine, que es la importancia del guion como base para una buena película. Claro que también el Ariel a Ópera Prima es algo que no dejo de celebrar y cada vez que lo veo sonrío al máximo, es un orgullo para mí. Mi abuelo era director de televisión y él ya no está con nosotros, tengo esos dos premios en un lugar junto a una fotografía suya para recordarlo, de cierta manera para mí ha sido como un homenaje a él; mi abuelo fue la primera persona en la vida que sentí que creyó mucho en mí y que creía en mi escritura, en mi capacidad y mi potencial para poder algún día llegar a ser directora de cine.

¿Cómo te sentiste dirigiendo en La hora marcada? Quedé muy contenta, es una experiencia muy linda, me dieron mucha libertad y me dejaron elegir la premisa que yo quise, es una obra que considero muy personal, me dejaron escribir de la manera que yo quería y con el estilo que a mí me gusta utilizar el género de horror, es un episodio del cual me siento muy orgullosa y considero que es mi primera incursión realmente autoral dentro de la televisión.

Ahora que tu trabajo es más conocido, ¿sientes alguna especie de responsabilidad o presión para tus siguientes proyectos? Cuando estás levantando tu ópera prima estás entregada a invertirle todo lo necesario y tienes todo el tiempo del mundo para cuidar cada detalle del proyecto, realmente ahorita con lo que estoy lidiando es con poder llevar a cabo ese nivel de cuidado en los proyectos que tengo, estoy aprendiendo cómo dividir mi tiempo y cómo proteger cada uno de esos proyectos. Honestamente creo que es un error como cineasta basar tu obra y tu trabajo, que debe de ser muy personal, en las expectativas externas. Para mí como autora se trata de cada obra en particular.

Michelle Garza Cervera, Cineasta mexicana

Entonces, ¿cómo cierras este año y cómo recibes el 2024? Con muchísimo trabajo, ahorita tengo cinco proyectos en diferentes fases, me siento muy afortunada. Tengo un par de proyectos que considero autorales, también otros dos avanzando en Estados Unidos y uno más con una productora brasileña y estadounidense, que es una adaptación de una novela que me emociona muchísimo. En México los que tengo autorales, que ya son los más cercanos, es una película con la productora Piano que se filma pronto y una adaptación de un cuento de la escritora argentina Mariana Enríquez.

¿En estas cinco películas estarás como directora? Así es, y como guionista estoy en tres.

Ahora que ya eres más conocida, ¿ha sido más fácil para ti poder desarrollar tus nuevos proyectos o te sigues encontrando con los mismos obstáculos? Por supuesto ha sido una fortuna tener un recorrido del cual me siento muy orgullosa y agradecida, pero creo que las dificultades dentro de esta industria conforme vas avanzando se van transformando, no puedo decirte que ahora me sienta menos angustiada de lo que me sentía antes, probablemente en algunos sentidos sí, pero a la vez también tuve la suerte de ganar una beca del Instituto Sundance y eso me ha brindado el apoyo de una coach profesional que lleva un año guiándome y lo que he aprendido con ella es cómo el éxito viene también con otras dificultades que una no ve cuando llegan, que una no espera antes de que lleguen. Levantar los proyectos de manera autoral y a la manera que una quiere con las particularidades con las que yo quiero trabajar tampoco es fácil, implica un trabajo de cuidado y de protección a los proyectos, implica navegar en dinámicas y relaciones y conversaciones que muchas veces no son fáciles.

¿Has encontrado alguna diferencia ahora entre comenzar a trabajar con estudios estadounidenses o de otros países en comparación a lo que es trabajar con productoras en México? Mis películas en México son muy autorales, están realizadas con el incentivo de Eficine y de manera más artesanal, eso implica otro tipo de libertad, pero a la vez y desde Huesera creo que en general los largometrajes exigen ciertos sacrificios. Con los proyectos en Estados Unidos estoy aprendiendo, es la primera vez que estoy trabajando con productoras de ese nivel o de ese tamaño, pero la verdad es que me ha sorprendido porque, dentro de todo, hasta ahora el proceso ha sido de mucha libertad, siento que al menos las productoras con las que estoy teniendo la suerte de desarrollar proyectos fueron muy fans de Huesera y eso mismo hace que tengan sed de ese tipo de autoría para esos proyectos a los que me están invitando a dirigir, a mí me encanta la colaboración con escritores y estoy teniendo la suerte de trabajar con guionistas estadounidenses magníficos, eso también está dándome a mí un aprendizaje que no había tenido antes.