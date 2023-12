¿Se arrepiente de casarse? Alexis Ayala revela si Cinthia Aparicio es una mujer celosa: "Así me conoció"

Una de las bodas más sonadas de este fin de año fue la de Alexis Ayala y Cinthia Aparicio, ya que el actor fue linchado en redes sociales debido a la diferencia de edad que existe entre él y su ahora esposa, quien en más de una ocasión ha dicho que tampoco es que ella sea una menor de edad para que se haga tanto escándalo.

A pesar de los señalamientos los enamorados vivieron en plenitud la celebración de su boda, misma que se hizo viral en Instagram, donde compartieron diversas imágenes de la unión nupcial y de sus invitados, entre los cuales figuraron varios integrantes del mundo del espectáculo.

Hoy, a varias semanas de haberse jurado amor eterno en el altar, el icónico villano de telenovelas decidió hablar de cómo le había sentado este nuevo vínculo, destacando si es que existen celos entre él y su esposa.

Alexis Ayala habla de los "celos" en su matrimonio con Cinthia Aparicio: VIDEO

Al presentar el proyecto “Juana la Virgen”, Alexis Ayala, quien dará vida al villano del melodrama, optó dar algunos detalles de la dinámica que ha tenido con su esposa en los últimos días, destacando que afortunadamente han podido compartir mucho tiempo juntos debido a los proyectos profesionales que comparten.

Aunque no por esto no se dan tiempo para salir con sus respectivos amigos y familias, ante lo cual, los reporteros presentes en el evento no dudaron en cuestionarlo acerca de si su esposa lo ha celado debido a sus salidas, algo que el actor negó tajantemente, destacando que ella lo conoció rodeado de trabajo y eso siempre lo ha respetado.

Nosotros no nos pedimos permiso (...) No es de pedirte permiso, es de quererte de confiarte, de saber de la persona con la que estás y nos damos esos tiempos y eso espacios, pero por supuesto que sí Alexis Ayala

Además, aseguró que su esposa también tiene muchos proyectos, sin que esto evite que coordinen sus agendas para pasar tiempo de calidad en pareja, asegurando que tienen un broma de casados que consiste en hablar de sus pendientes en la mañana, algo que a Cinthia le parece precipitado a esas horas, ya que apenas está iniciando el día y lo que menos quiere es hacer un recuento de todo lo que tiene que realizar durante las siguientes horas, por lo cual suele regañar a Alexis Ayala.

Al hablar de sus nuevos proyectos agregó que sigue trabajando en el regreso de “Sólo para Mujeres”, proyecto que viene recargado con muchas sorpresas y “cosas importantes”, ya que no sólo se va a tratar de bailar, destacando que él no planea sumarse a las coreografías, aunque no lo descarta por completo.