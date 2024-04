Bebé Reno: Martha de la vida real rompe el silencio sobre la serie: 'No soy una criminal'

La serie Bebé Reno es la más vista de Netflix, debido a que su perturbadora historia de acoso y abuso es de un caso de la vida real y cuyo protagonista fue el que vivió esto en la realidad.

La producción narra la historia de Donny, quien conoce a Martha tras llegar al bar en el que él trabajaba y comienzan a entablar una charla, pero resulta que ella se obsesionó tanto que iba todos los días al bar para verlo y hablar con él.

Los usuarios de Internet se metieron tanto en la historia que al enterarse de que era un caso de la vida real fueron a buscar a las personas reales que participaron en la historia y descubrieron que Martha en verdad se llama Fiona Harvey y hallaron sus fotografías de como luce actualmente y en la época en la que se supone que ocurrieron los hechos de la serie.

Martha de la vida real de Bebé Reno rompe el silencio

Sin embargo, parece que a la supuesta Martha de la vida real no le gustó cómo se reflejó su personaje en la serie y emitió un largo mensaje en el que acusó que Richard Gadd, el actor que vivió la historia y que en la serie interpreta a Donny, fue quien realmente la acosó a ella y que ella se considera la víctima.

“No sigo los despotricamientos de Ricards Gadd o cementantes fallidos como él. Parece que tiene una persona gorda y fea llamada Martha siendo interpretada por una actriz que no conozco y se hace pasar por mí. De nuevo no conozco a esa actriz”, se lee en el mensaje en redes sociales que habla sobre la serie y que supuestamente fue escrito por Fiona Harvey.

Mensaje de Fiona Harvey, supuesta Martha de la vida real de Bebé Reno Foto: TikTok

Richard Gadd fue un camarero de un bar… es un lugar horrible y pensé que había sido cerrado por licencia. He tenido amenazas de muerte de los partidarios de Richard Gadd esta semana, he tenido acosos y amenazas abusivas, no sé nada de Richard Gadd aparte de su historia de vida lamentable que escuché en un podcast Fiona Harvey, supuesta Martha de la vida real

La mujer dice que el personaje de Martha en Bebé Reno no es ella y acusó al actor de la serie de querer monetizar su historia. “Yo no soy Martha, yo no soy una criminal. No estoy interesada en ningún aspecto de la vida de Richard. Sé que el infierno de hacer o decir cualquier cosa para ganar dinero”, dijo.

Finalmente, la mujer señaló que si conoció a Richard, pero que realmente fue él quien la acosó a ella y amenazó con demandar al actor por difamarla en la producción de Netflix.

“Richard Gadd y yo nunca hemos sido amigos y nunca hemos estado en una relación. Él me pidió salir y me acechó hace años. Algunas personas no pueden soportar el rechazo, pero difamarme por todo Internet, eso es otra cosa. Mis abogados van a demandar”, mencionó.