Actor confiesa que fue novio de Belinda, pero le hizo firmar contrato de confidencialidad

El actor José Ángel Bichir, hijo del actor Odiseo Bichir, confesó que fue novio de Belinda, pero que no puede hablar del tema porque firmó un contrato de confidencialidad.

José Ángel Bichir rompió el silencio en el estreno de la serie en la que participa llamda “Mariachis” que se puede ver en HBO Max.

"Me llama mucho la atención que aseguran que yo dije que niego absolutamente una relación con Belinda, eso jamás lo he hecho. Soy un ser que me gusta hablar con la verdad, me gusta que siempre salga a la luz. Creo en la verdad. Simplemente eres elegante y te vas por otra vía", mencionó José Ángel Bichir.

Asimismo, el actor señaló que no pude dar detalles de la relación porque existe un documento que se lo impide. "No voy a hablar porque me hicieron firmar un contrato de confidencialidad", dijo.

No puedo decírtelo porque tengo firmado un contrato de confidencialidad y por eso no voy a hablar al respecto. Insisto, no quiero tener demandas. El año pasado —firmó el contrato—. Uno es noble, amoroso con las personas, la conozco desde hace tiempo, me comporté como un caballero y nunca hice público nada José Ángel Bichir

José Ángel Bichir se pronunció a favor de Belinda, luego de la polémica que hubo por la separación con Christian Nodal y dejó claro que el cantante de regional mexicano no es de su agrado.

"Estoy a favor del team Belinda, obviamente. De (Christian) Nodal no tengo buenas referencias, pero acepto que es buen cantante… lo que sí te puedo decir es que es un desmadre lo que sucedió ahí, un relajo. Le deseo suerte porque él es muy joven, pero por el lado de Belinda no creo que se haya portado muy bien", comentó el actor.

Belinda y José Ángel Bichir estuvieron juntos en programa de HBO Max

Toda la polémica sobre la relación de tuvieron Belinda y José ángel Bichir surgió cuando los dos aparecieron en un reality show de HBO Max llamado “Divina comida”.

La química entre ellos se notaba, tan es así que Manu NNa les preguntó cómo era su relación y ellos contaron cuando estuvieron juntos de niños en la telenovela de “Aventuras en el tiempo”.