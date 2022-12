La música en vivo este 2023 en México estará marcada por la nostalgia, pero también por propuestas que en los últimos años han despuntado, por lo que entre los conciertos más esperados están los de Blink-182, The Weeknd, Muse, Billie Eilish, Jorge Drexler y Super Junior.

Blink-182 hará regresar a los principios del 2000 después de dos décadas de ausencia de los escenarios mexicanos. Mientras que The Weeknd y Billie Eilish volverán catapultados en la cima de la industria musical.

Conciertos

Blink-182

La banda conocida por éxitos como “All The Small Things” y “I Miss You” regresa a México tras casi 20 años de su única y última visita al país. La leyenda del punk rock viene con nueva música, apenas en octubre pasado estrenó el tema “EDGING”.

· Fechas: 28, 29 y 31 de marzo, Palacio de los Deportes.

The Weeknd

Después de cinco años de ausencia vuelve, pero ya como uno de los intérpretes de mayor relevancia y después de haber protagonizado un espectáculo de medio tiempo en el Super Bowl. Viene con su gira After Hours Til Dawn Tour, con la cual promociona Dawn FM.

· Fechas: 29 y 30 de septiembre, Foro Sol.

Blink-182, The Weeknd y Super Junior, entre los más esperados de 2023.

Billie Eilish

Tras haber sido parte del Corona Capital en 2019, su primera presentación en México, la artista retorna con nueva música, este año estrenó los sencillos “TV” y “The 30th”. Ha ganado siete premios Grammy y un Oscar.

· Fechas: 29 de marzo, Foro Sol; 31 de marzo, y 2 de abril, en la Arena VFG.

Muse

Si bien sólo tiene cuatro años de que la banda se presentó en el Foro Sol, es una de las agrupaciones más queridas y además llegará con nuevo disco, Will of The People, que algunos han alabado y el cual a otros no ha caído muy bien. En éste conjuga sus sonidos anteriores y hace guiños a Marilyn Manson y Queen.

· Fechas: 18 de enero, Estadio Banorte, Monterrey; 20 de enero, Arena VFG de Guadalajara; 22 y 23 de enero, Foro Sol.

Jorge Drexler

El cantante uruguayo se presenta en nuestro país después de un exitoso 2022 con Tinta y Tiempo, disco que se alzó con siete gramófonos en los Grammy. Sus fans esperan escuchar en vivo temas como “Tocarte”, el cual contó con la colaboración de C. Tangana, otro fenómeno de la música actual; además de “Amor al arte” y “Cinturón blanco”. Se prevé que también celebre los 30 años de su primer material discográfico, La luz que sabe sonar.

· Fecha: 16 de febrero, en el Auditorio Nacional

Mötley Crüe y Def Leppard

Dos bandas legendarias del rock se unen en la gira The World Tour. Mötley Crüe, una de las más importantes de la escena glam y heavy metal, se espera que cante éxitos como “Kickstart My Heart”. De Def Leppard sus fans seguro escucharán “Pour Sugar on Me”.

· Fechas: 18 de febrero, Foro Sol; 21 de febrero, Estadio Banorte de Monterrey.

Placebo

La banda llega con su octavo álbum de estudio , el cual supuso su regreso tras ocho años de no haber lanzado un disco. Sus seguidores tendrán la oportunidad de escuchar por primera vez en vivo temas como “Beautiful James”, “Sudered by Spies” y “Try Better Next Time”. El concierto en la Ciudad de México se había pospuesto.

· Fecha: 17 de abril, Palacio de los Deportes.

Super Junior

El k-pop estará presente en 2023 con esta agrupación icónica que hace 10 años tuvo su primer show en nuestro país. Ya se agotaron los boletos, pese a que su fandom logró que el concierto se trasladará del Velódromo Olímpico a la Arena Ciudad de México. La nueva misión será conseguir una próxima fecha.

· Fecha: 15 de febrero, Arena Ciudad de México.

Imagine Dragons

Después de haber cancelado sus conciertos en la Ciudad de México en el Palacio de los Deportes a finales del 2022, la banda estadounidense se reencuentra con sus fans en la gira Mercury World Tour, pero ahora en el Foro Sol. Con este espectáculo celebran el lanzamiento del álbum doble Mercury-Acts 1 & 2.

· Fecha: 17 de mayo, Foro Sol.

Rod Stewart

El legendario cantante británico, conocido por haber sido vocalista de The Jeff Beck Group y Faces, llega con su gira The Hits! Es uno de los espectáculos más esperados por seguidores de distintas. generaciones. Recorrerá 60 años de carrera artística.

· Fecha: 28 de abril, Palacio de los Deportes.

Festivales

EDC México

Es el primer festival del año y viene con sorpresas, pues se encuentran en el cartel exponentes como Bizzarrap, Alan Walker, Tiësto, Martin Garrix, Diplo, Marshmello y Liquid Stranger. Ya se dieron a conocer los artistas que se presentan por día.

· Fechas: 24, 25 y 26 de febrero, Autódromo Hermanos Rodríguez.

The World Is A Vampire

La oferta de festivales se amplía, ésta será la primera edición y tendrá a bandas estelares como The Smashing Pumpkins, que se presentó en el Teatro Metropólitan este 2022, además de Interpol, Turnstile, Peter Hook & The Light y Deafheaven, por mencionar algunas.

· Fecha: 4 de marzo, Foro Sol.

Vive Latino

Este 2023 se llenará de nostalgia con el regreso de la banda Austin TV y por la vuelta de una de las agrupaciones referentes del rock, Red Hot Chili Peppers. Además de Los Bunkers, Plastilina Mosh, Miranda!, Alemán, Los Pericos y Café Tacvba.

· Fechas: 18 y 19 de marzo, Autódromo Hermanos Rodríguez.

Festival Ceremonia

Este encuentro musical se ha encargado de traer un cartel lleno de estrellas, entre éstas el rapero Travis Scott, M.I.A, Jamie XX, Fred Again, Moderat y L’Impératrice. Debutará Julieta Venegas; además trae como una de las sorpresas más desconcertantes, a la trapera dominicana Tokischa

· Fechas: 1 y 2 de abril, Parque Bicentenario.

Pa’l Norte

Este festival no se ha querido quedar atrás y para 2023 contará con artistas estelares como Billie Eilish, Blink-182 y The Killers, para quienes no puedan ir a sus conciertos. Además se suman Café Tacvba, Sebastián Yatra, 5 Seconds of Summer, Franz Ferdinand y Panteón Rococó.

· Fechas: 31 de marzo, 1 y 2 de abril, Parque Fundidora.