Captan a Sergio Corona con tanque de oxígeno en el set; ¿está delicado de salud?

Luego de que el actor Sergio Corona fuera hospitalizado, regresó a la filmaciones de "Como dice el dicho", en donde fue visto con un tanque de oxígeno que ocupaba entre cada corte. Sus compañeros de elenco aseguraron que se encuentra fuerte y que lo ven bien de salud.

Hace unas semanas se rumoró que el histrión había sufrido un infarto, pero fue el primer actor quien se encargó de desmentirlo: "Me preocupé por eso y me fui a un hospital y estuve dos días, me checó un cardiólogo, me checaron los dientes, salí y vine a mi casa y después de estar 13 años en el dicho, aquí a vine a reponerme del susto, pero estoy bien", detalló

Agregó que fue un chequeo pequeño que confundió a sus compañeros y a él mismo: "No terminé el capítulo que estaba filmando, me fui del hospital, me quedé únicamente dos noches y afortunadamente sin ningún problema, aquí estoy de vacaciones", dijo.

Tras regresar a las filmaciones de "Como dice el dicho", el actor fue visto con un tanque de oxígeno entre escena y escena: "Lo que pasa es que estoy ronco. Se las debo. Estoy bien. Saludos a todos", dijo el actor.

Su compañero de elenco, Omar Fierro detalló al programa "Sale el Sol" sobre la ocasión en la que se empezó a sentir mal: "Estábamos aquí la vez que se empezó a sentir un poquito decaído. Creo que lo habían revisado en la semana y de ahí fueron dos semanitas que estuvo así, bajito", dijo el actor.

"La verdad es que está muy bien. Tiene 94 años y aquí está todas las semanas grabando, sin problema y todo. De repente, la semana traía su tanquecito de oxígeno para estar al cien, pero aquí está trabajando", dijo Omar Fierro.

DGC