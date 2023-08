La casa de los famosos México: Hay eliminación sorpresa este viernes ¿Quién sale?

Los integrantes del Team Infierno creen que van a llegar juntos a la final de La casa de los famosos México, sin embargo, la producción les tiene una sorpresa y es que habrá un nuevo eliminado este viernes.

La productora del reality show Rosa María Noguerón ofreció una entrevista a la revista TVyNovelas en donde reveló que antes de la gran final habrá una eliminación el viernes para darle más sazón al programa, por lo que solo llegarán al domingo cuatro habitantes.

“Convocamos a otra votación y el viernes sale como finalista y no como eliminado un integrante de los cinco que queden, llegando cuatro al domingo”, explicó la productora a la publicación.

Esto quiere decir que los votos que se emitieron a partir del domingo son para definir quién sale y quien se queda el viernes.

El eliminado podría ser Emilio Osorio o Poncho de Nigris, pero los fans son los que deciden.

El éxito de La casa de los famosos México

Rosa María Noguerón explicó que el reality show ha causado tanto impacto que los fans aseguran que se desvelan mucho para poder ver la transmisión 24/7 por la emoción que representa ver lo que hacen los participantes a altas horas de la noche.

“Creo que hicimos una temporada de desvelados, la gente dice que llega tarde a trabajar, que se duerme muy tarde, lo que pasa es que están muy enganchados con lo que está pasando en el reality. Todo ha tenido sus pros y sus contras, pienso que el éxito del programa es tan grande que ha tenido un gran impacto en redes sociales, en otros países de Latinoamérica y por eso veo el hate como una manera en la que la gente se desahoga y aunque a veces resulta hiriente, es parte del juego”, explicó.

Ellos son los finalistas de La casa de los famosos México Foto: especial

Indicó que tiene una buena relación con todos los habitantes de La casa de los famosos, que tuvo que echar mano de la amistad para que aceptaran entrar, ya que el juego puede reconstruir o destruir una carrera.

“Yo conozco a la gran mayoría de los que están adentro, tenemos una relación de muchos años, con algunos laboral y con otros personal, y que no fueran públicas, porque mis fotos eran privadas, no significa que no existiera una conexión con ellos.

"Yo tuve que hacer uso de algunas amistades para convencerlas, sobre todo de mujeres, a que entraran a este proyecto porque algunos lo ven como peligroso porque así como reconstruye una carrera, si no lo sabes jugar adentro te puede hundir, porque además hay tanto hate alrededor, que afecta emocionalmente”, finalizó.