CDMX es la más importante para The Smashing Pumpkins

Para la banda estadounidense The Smashing Pumpkins la Ciudad de México es la más importante, ya que es donde tienen el mayor número de fanáticos a nivel mundial, por ese motivo Billy Corgan, líder de la agrupación, quiso que la primera edición del festival The World is a Vampire fuera aquí.

“En la Ciudad de México está el corazón de la cultura. Además cuando miramos nuestros números, es la urbe con más oyentes en streaming de The Smashing Pumpkins en todo el mundo, es un gran honor. Cuando surgió la oportunidad de tener nuestro propio festival por primera vez, dijeron: ‘¿Dónde quieres que empiece?, Respondí en la Ciudad de México, porque sabía que esta metrópoli nos apoyaría”, dijo Corgan en conferencia de prensa, ayer en el Foro Sol.

Aseguró que espera hacer de este festival, que conjuga lo mejor del rock alternativo y la lucha libre, toda una tradición en México y en otros países.

“Haremos World is a Vampire en Australia en abril. Me encantaría que éste fuera nuestro hogar (refiriéndose a la CDMX). Que el próximo año o dentro de dos años, la cabeza de cartel sea la banda de rock alternativo más grande de México. Eso me enorgullecería mucho. La idea es crear un verdadero festival de música alternativa”, apuntó.

El festival The World is a Vampire, que tendrá lugar el próximo 4 de marzo en el Foro Sol, contará con la participación de agrupaciones como The Smashing Pumpkins, como líder de cartel, además de Interpol, Margaritas Podridas, The Warning y Peter Hook & The Light, por mencionar algunas. Además de contar con un épico enfrentamiento entre la NWA y la Lucha Libre AAA. Estarán gladiadores como el Vampiro Canadiense, Octagón Jr. y Kerry Morton.

Sobre incorporar la lucha libre al encuentro, Corgan señaló que ésta significa mucho para él, “la gente no entiende que la lucha es algo muy rebelde, es más rockera que el rock and roll y merece respeto”.

LIBERTAD DE ESCUCHAR

Billy Corgan, al ser consultado acerca de su opinión respecto al reguetón, indicó que no le gusta ser una persona que dicte qué es bueno o malo.

“Duke Ellington decía que hay dos tipos de música, buena y mala, pero la mala música de una persona es la buena música de otra, no asumo que mi gusto es mejor que el de cualquier otra persona y no estoy aquí para menospreciar el modelo de negocio de otros festivales”, añadió.

En ese sentido dijo que siempre ha sido fiel a sus ideales y hacia lo que quiere expresar, muestra de eso es el más reciente material discográfico Atum: A Rock Opera in Three Acts, una ópera rock con 33 temas, dividida en tres partes.

“Mucha gente en el negocio de la música trataba de disuadirme de hacer un álbum de 33 canciones, decía que no se iba a escuchar. Mi argumento fue ‘si todos usan servicios de streaming para escuchar música entonces ¿a quién le importa?’, si no les gusta te pueden dar un clic”, compartió.

