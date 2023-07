VIDEO | 'Se me hacía conocido': 'Chicharito' Hernández confiesa que googleó a Peso Pluma para reconocerlo

En un primer momento no lo reconoció. Al menos eso fue lo que declaró el delantero del LA Galaxy, Javier "Chicharito" Hernández cuando tuvo un primer encuentro con Peso Pluma, el cantante que está revolucionando los corridos tumbados no sólo en México sino alrededor del mundo.

Durante un partido de los Lakers, ambos se encontraron y se hicieron virales en una fotografía que subió el histórico jugador de la Selección Mexicana, sin embargo, aceptó que cuando lo vio no supo que era él y que tuvo que googlearlo para saber si no la estaba regando al acercarse al intérprete de "Ella baila sola".

'Se me hacía conocido'

En una transmisión que Javier Hernández tuvo en redes sociales, confesó que no reconoció a Peso Pluma y que tuvo que googlearlo porque "se le hacía conocido", luego que el cantante se acercara con el futbolista para decirle que era un gran admirador suyo.

"Se me hacía conocido, pero medio no lo reconocía, el cabrón estaba con un gorrito y yo medio lo veía y no sabía si sí era o no sé. En el medio tiempo se me acerca él y me dice: 'oye, soy de Guanatos, mucho gusto, un admirador tuyo y tal y tal' y yo 'gracias, gracias, gracias, chingón'", cuenta Hernández.

Fue ahí donde el cantante de corridos tumbados se le hizo conocido. "Me metí a Google y vi sus fotos. Dije: 'No mam*s, es el pinche Peso Pluma, es el bélico'. Cuando regresó le dije: 'Hermano, me agarraste fuera de juego, de sorpresa, no te reconocí, pero soy un gran admirador tuyo, ojalá que nos podamos tomar una foto'".

Fue así que se viralizó la fotografía que Javier subió a sus redes sociales, en donde se les ve a ambos disfrutar del juego de los Lakers de la NBA, sin saber que, en un principio, "Chicharito" no sabía que quien se había acercado para saludarlo era el mismísimo Peso Pluma.