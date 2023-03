Christian Nodal le hace grosero desplante a Gera Mx en pleno concierto: "¿Quién se cree?" (VIDEO)

Christian Nodal volvió a desatar la furia de los fans, pues el cantante ahora le hizo un desplante muy grosero y tóxico a Gera Mx en un concierto, el cual no pasó para nada desapercibido.

Y es que Nodal ofreció hace unos días un concierto en Guadalajara, al cual asistió como invitado Gera Mx, quien supuestamente es un gran amigo del ex de Belinda.

En el video se puede ver que la pareja de famosos está cantando “botella tras botella”, tema durante el cual Gera Mx se acercó a Nodal para abrazarlo con intensiones fraternales.

No obstante, en el clip se ve que Nodal rápidamente le quita la mano a Gera Mx y no oculta su expresión de desagrado y asco mientras no deja de cantar.

Como era de esperarse, el video despertó incontables cometarios entre los fans, quienes criticaron a Nodal por su actitud, pero también le dijeron “colgado” a Gera Mx.

"Es que Nodal sabe que es un colgado, su única canción conocida del Gera y gracias al talento de Nodal. Humilde mi chiquito"; "Pinc*** Nodal como le quita la mano a Gera cuando lo abrazó”, "Gera no debió de haber ido después de que Nodal lo dejara de seguir en insta, no se merece esas cosas" y "ya ni me acordaba de Christian Nodal hasta hoy que vi el video de lo que hizo a Gera"; "¿Quién se cree? ¿Pedro infante?", le dijeron.