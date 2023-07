Danna Paola utiliza filtro de vejez; así luce la intérprete de 'Mundo de caramelo'

Los filtros son un agregado que explotan los usuarios de redes sociales para entretenerse y para descubrir cómo lucirían en distintas versiones. Uno de los más populares recientemente es el que hace que luzcas como una persona de la tercera edad.

Danna Paola se unió a la serie de usuarios que se aventuraron a saber cómo lucirán en su vejez y utilizó el filtro. La cantante compartió el resultado a través de la red social china Tiktok.

"La gente no entiende que existe el bótox, so, you can stop this shi***?", dijo la intérprete de Mala Fama, Además, Danna Paola agregó: "Espero que a esta edad la gente no me siga pidiendo 'Mundo de caramelo'".

El clip de la cantante, que apenas dura unos segundos, cuenta con más de 7 millones de reproducciones y cuenta seis mil 276 comentarios. Los fans de Danna Paola le demostraron su cariño, pero se negaron a dejar de pedir "Mundo de caramelo".

"¿Cómo no te vamos a pedir 'Mundo de caramelo?'", cuestionó una de las seguidoras de la cantante. "Ok, pero eres tan linda que a esa edad la cantarías", apuntó otra fan. "Entiéndenos, es nuestra adolescencia, nuestro primer amor, nuestras locuras. Es un recuerdo que mueve muchos sentimientos", señaló otra usuaria en redes sociales.

Síguenos en Google News

DGC