Edwin Luna niega montaje de hombres armados y aclara lo que sucedió

Hace apenas unos días comenzó a circular un video en el que se puede ver que un elemento de seguridad saca a Edwin Luna, de La Trakalosa de Monterrey, del escenario, luego de que se descubriera que en el show que brindó en Everett, Washington, había hombres armados.

Luego de que circularan rumores sobre un posible atentado en contra del vocalista de la banda de regional mexicano, o que incluso se señalara que se estaba orquestando un atentado en su contra, Edwin Luna salió a aclarar lo que sucedió en redes sociales.

"Queridos fans. Ayer estuve en Everett, Washington, en un jaripeo con más de 2 mil personas. Subí al escenario a las 8:30 y la idea era terminar a las 10:30, pero a las 9:30 llegó un sheriff y la seguridad subió al escenario para sacarme cubierto, porque habían identificado cubierta en el lugar", señaló el cantante.

Luego de que no quedara muy claro y se malinterpretara el comunicado, el cantante compartió un video en el que detalló mejor lo que sucedió. El cantante aseguró que ni fue secuestrado ni "levantado por encapuchados" y aseguró que luego de que fue bajado del escenario lo llevaron a su hotel.

"Me iban platicando que desafortunadamente se dieron cuenta que debajo de donde yo estaba, que era el área VIP, había unas personas armadas", explicó el cantante.

"No me amenazaron, no me apuntaron con el arma ni nada, pero de alguna manera seguridad, tanto de nosotros, como del evento, se dieron cuenta que sacaron algunas armas y por eso me tuvieron que llevar de emergencia”, apuntó Edwin Luna, quien agregó que después se enteró que una familia presuntamente había sido amenazada y eso detonó todo.

"Creo que, hasta donde yo sé, amenazaron a una familia y la familia se dio cuenta que traían armas y algo les dijeron que iban a hacer. Entonces la familia corrió a avisarle al equipo de seguridad que había personas con armas", agregó el cantante de La Trakalosa de Monterrey.

DGC